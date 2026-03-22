پەلامارەیل ئیران وەبان باشوور ئیسرائیل نووەو بوون.. ١٥ زەخمدار لە تەل ئەبیب

پەلامارەیل ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، ئەرا بان ناوچەیل باشوور ئیسرائیل نووەو بۊنەو، وەگورەی ئەو بڵاوکردن میدیایەیل عیبری، لە هەمان وەختیش سەرچەوەیل وەرگری شارستانی دیاری کردن ک زەخمدارەیل نوویگ توومار کریانە دویای پەلامار ئەرا بان ناوچەیل ترەک لە ناوەند.

رووژنامەی "تایمز ئۆف ئیسرائیل" لە زار سوپای ئیسرائیل بڵاو کرد ک "پەلاماریگ لە ئیرانەو وە مووشەکەیل بالیستی ئەرا بان ناوچەی ئیلات" نووەو کریاس.

بەرەی ناوخوەیی ئیسرائیل، وەپەی رووژنامەگە، دووپات کرد ک وەشانن مووشەک لە ئیرانەو وەرەو ئیلات و ناوچەیل دەورگردی هاتگە، ک بۊە مدوو کوتیان فیکەی هوشداریداین لەو ناوچەیلە.

وەگەرد یەیش، ئیسرائیل راگەیان ک تیمەیل فریاکەفتن "15 زەخمدار هەڵگردنە ک وەمدوو پەلامار مووشەکی ئیران ئەرا بان ناوەند تەل ئەبیب زەخمدار بۊن".