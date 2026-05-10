‏پەلامارەیل تونیگ ئیسرائیل وەبان باشوور لوبنان و وڵامدان حزبولڵا

‏سوپای ئسرائیل شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، زنجیرەیگ پەلامار ئاسمانی وە فرۆکەی بیفڕۆکەوان و فڕۆکەی جەنگی ئەرا بان ناوچەگان "نەبتیە"، "جەبشیت" و ئاوایەیل قەزای "سوور" لە باشوور لوبنان ئەنجام دا.

‏سوپای ئسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: "هیزەیل فەوج 91 لە کۆتایی هەفتە، پەلامار زیاتر لە 40 بنکەی ژیرخانی دانە و زیاتر لە 10 ئەندام حزبولڵا کوشتنە". دیاریکرد، هیزەگەیان تونستنە ئامانجیگ ئاسمانی گوماناوی لە ئاسمان باشوور لوبنان بخەنە خوار.

‏لە لایگتر، رادیۆی سوپای ئسرائیل لە زوان سەرۆک شارەوانی "کریت شمۆنە" بڵاو کرد "ئەوە کە هەس تەنیا ئاگربەسیگ خەیاڵیە و نیەتوەنین ژیان ئاسایی خوەمان لە باکوور داشتویمن".

‏لە جواو ئێ پەلامارەیلە، حزبولڵای لوبنان راگەیان وە فرۆکەی بێ‌فڕۆکەوان پەلامار شۆفڵ (جەرافە) جویر D9 ئسرائیلی لە ناوچەی "خەڵەت راج" لە شارۆچکەی "دێر سریان" دایە.

‏لە هەمان وەخت، سەرچەوە خەوەریەیل لوبنان ڕایگەیانن لە ئەنجام پەلامارەیل شەوەکی ئمڕوو ئسرائیل ئەرا بان باشوور لوبنان، 3 کەس کوشیانە و 5 کەس تریش زەخمدار بوینە.

