پەلامارەیل تونیگ ئیسرائیل وەبان باشوور لوبنان و وڵامدان حزبولڵا
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
سوپای ئسرائیل شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، زنجیرەیگ پەلامار ئاسمانی وە فرۆکەی بیفڕۆکەوان و فڕۆکەی جەنگی ئەرا بان ناوچەگان "نەبتیە"، "جەبشیت" و ئاوایەیل قەزای "سوور" لە باشوور لوبنان ئەنجام دا.
سوپای ئسرائیل لە بەیاننامەیگ وت: "هیزەیل فەوج 91 لە کۆتایی هەفتە، پەلامار زیاتر لە 40 بنکەی ژیرخانی دانە و زیاتر لە 10 ئەندام حزبولڵا کوشتنە". دیاریکرد، هیزەگەیان تونستنە ئامانجیگ ئاسمانی گوماناوی لە ئاسمان باشوور لوبنان بخەنە خوار.
لە لایگتر، رادیۆی سوپای ئسرائیل لە زوان سەرۆک شارەوانی "کریت شمۆنە" بڵاو کرد "ئەوە کە هەس تەنیا ئاگربەسیگ خەیاڵیە و نیەتوەنین ژیان ئاسایی خوەمان لە باکوور داشتویمن".
لە جواو ئێ پەلامارەیلە، حزبولڵای لوبنان راگەیان وە فرۆکەی بێفڕۆکەوان پەلامار شۆفڵ (جەرافە) جویر D9 ئسرائیلی لە ناوچەی "خەڵەت راج" لە شارۆچکەی "دێر سریان" دایە.
لە هەمان وەخت، سەرچەوە خەوەریەیل لوبنان ڕایگەیانن لە ئەنجام پەلامارەیل شەوەکی ئمڕوو ئسرائیل ئەرا بان باشوور لوبنان، 3 کەس کوشیانە و 5 کەس تریش زەخمدار بوینە.