پەلامار شەوانەی خەسیگ.. 15 کوشیاگ و دەیان زەخمدار لەژیر رمیاگەیل لە کیێڤ

شەفەق نیوز - کیێڤ

دەسەڵاتەیل و دەزگایەیل فریاگوزاری لە ئۆکرانیا، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیانن کوشیان لەلای کەم 15 کەس لە ئەنجام پەلاماریگ شەوانەی فراوان کە رووسیا لەبان شار کیێڤ و ناوچە دەوروگردەیلی ئەنجامی دا. خزمەتگوزارییەیل فریاگوزاری ئۆکرانی لە بەیاننامەیگ لەڕی بەرنامەی تێلێگرام خەوەر دان لە کوشیان 14 کەس و زەخمداربۊن 27 کەس ترەک لەو پەلامارە شەوانە کە "دوژمن" لە دەیشت کیێڤ ئەنجامی دا.

وەرجەیە، دەسەڵاتە سەربازییەیل لە کیێڤ خەوەر دان لە کوشیان ژنیگ و زەخمداربۊن 12 کەس لە شارەگە، دۊای ئەوەگ رووسیا پەلاماریگ مووشەکی بالیستی شەوانە لەبان پایتەختەگە ئەنجام دا.

سەرۆک شارەوانی کیێڤ، ڤیتالی کلیتچکۆ، وت، کە دوو کەس لەژیر رمیاگەیل رزگار کریان کە لە ئەنجام پەلامارەگە رمیانە، لە وەختیگ پرۆسەیل مینەکردن و رزگارکردن لە ناو رخەیل لە گیرخواردن کەسەیل ترەک کە لەژیر رمیاگەیل وەردەوامە.

کلیتچکۆ زیای کرد کە پەلامارەیل و زەرەدەیل لە گشت شارەگە توومار کریانە، و ئاگر لە چەن شوینیگ کەفتەسەو، و دیاری کرد کە سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی وەرپەرچ پەلامارەگە دانە.