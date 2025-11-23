‏پەلامار سەختیگ ئیسرائیل و ویرانکردن بینایەیل لە باشوور غەززە

‏شەفەق نیوز ـ غەززە

‏سوپای ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، وە سەختی پەلامار رەفەح و خان یوسف دا وەرد ناوچەیل ترەک لە باشوور کەرت غەززە، وەپای خەوەرەیل دەزگایەیل راگەیانن فەلەستینی.

‏ئەو دەزگایەیلە راگەیانن، میکانیزم سەربازی ئیسرائیلی دەسکردنە وە تەقەکردن وە ئاراستەی خان یونس لە باشوور کەرت غەززە.

‏وتیش، فرۆکە جەنگیەیل دەسکردنە وە پەلاماریگ ئاسمانی لەدویای یەک وەبان خان یونس، هاوکات وەرد پەلامار تانکەیل جوراوجویر قاویش ئاگرین لە شارەگە.

‏هێزەیل ئیسرائیل چەندین بینا لە باشوور خوەرهەڵات خان یونس تەقاننە و هاوکات، توپخانەیل سوپا توپواران خوەیان وەبانن باشوور کەرت غەززە خەسەوکردیە.

