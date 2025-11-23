پەلامار سەختیگ ئیسرائیل و ویرانکردن بینایەیل لە باشوور غەززە
شەفەق نیوز ـ غەززە
سوپای ئیسرائیل، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، وە سەختی پەلامار رەفەح و خان یوسف دا وەرد ناوچەیل ترەک لە باشوور کەرت غەززە، وەپای خەوەرەیل دەزگایەیل راگەیانن فەلەستینی.
ئەو دەزگایەیلە راگەیانن، میکانیزم سەربازی ئیسرائیلی دەسکردنە وە تەقەکردن وە ئاراستەی خان یونس لە باشوور کەرت غەززە.
وتیش، فرۆکە جەنگیەیل دەسکردنە وە پەلاماریگ ئاسمانی لەدویای یەک وەبان خان یونس، هاوکات وەرد پەلامار تانکەیل جوراوجویر قاویش ئاگرین لە شارەگە.
هێزەیل ئیسرائیل چەندین بینا لە باشوور خوەرهەڵات خان یونس تەقاننە و هاوکات، توپخانەیل سوپا توپواران خوەیان وەبانن باشوور کەرت غەززە خەسەوکردیە.