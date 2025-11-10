پەلامار ئیسرائیلی نوویگ لە کەرت غەززە

شەفق نيوز- کەرت غەززە

میدیایەیل راگەیانن فەلەستینی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان کە سوپای ئیسرائیل گورزیگ ئاسمانی نوویگ لە خوەرھەڵات خان یونس باشوور کەرت غەززە جیوەجی کرد.

ئاژانس فەلەستینی (وەفا) وت: دوو کەس لە ئەنجام پەلامار درۆنیگ وەبان گردەوبوینیگ هاوڵاتیەیل لە ناوچەی بەنی سهیلا خوەرھەڵات خان یونس کوشیان.

وتیش: لە وەخت راگەیانن رێککەفتن ئاگربەسی کە لە 11ی تشرين یەکەمەو چگە ئاست جیوەجیکرد، ئیسرائیل پەلامارەیلی وەردەوامە وە جیوەجیکردن تاوانەیلیگ زیاتر، کە ئامار کوشیاگەیل رەسیە 243، و زەخمدارەیل 619، و تەرم 528 کەس دراوریا، کە ئامار کوشیاگەیل لە سەرتای جەنگ لە ساڵ 2023 بەرزەو کەێد ئەرا 69 هەزار و178 کوشیاگ، و170 هەزار و690 زەخمدار.