پەلامار رووسی "گەپیگ" وە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل کوشیاگ و زەخمدار لە کیێڤ خەێدەو
شەفەق نیوز - مۆسکۆ/ کیێڤ
شەفەق ئمڕوو پەنجشەممە، لەلای کەم هەشت کەس کوشیان و 25 کەس ترەک زەخمدار بۊن، کە مناڵەیل لەناویانیە، لە پەلاماریگ رووسی وە مووشەکەیل بالستی و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل کە وەسف وە "گەورە" و کیێڤ پایتەخت ئۆکرانی کردە ئامانج، یەیش دۊای ئەو هوشدارییەیلە هات کە ڤلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆک ئۆکرانی دادەی کە مۆسکۆ ئامادەکاری کەێد ئەرا دەسکردن وە"پەلاماریگ گەورە".
تەیمور تکاتشینکۆ، سەرۆک ئیدارەی سەربازی شار کیێڤ، وت کە ئامار پەلامارەگە بەرزەو بۊ ئەرا هەشت کوشیاگ و 25 زەخمدار، و هیزەیل رووسی توومەتبار کرد وە ئامانجگرتن ناوچە نیشتەجیبۊنەیل و مەدەنییەیل.
پەلامارەگە دۊای هوشدارییگ هات کە هیزەیل ئاسمانی ئۆکرانی دەریکردۊن لە نزیکەوبۊن مووشەکەیل بالستی لە پایتەختەگە، لە وەختیگ کە زیاتر لە 12 تەقیان لە ناوڕاس کیێڤ و ڕۆژهەڵاتی دەنگ دانەو، و دانیشتگەیل دۊنریان، کە مناڵەیل و ئاژەڵە ماڵییەیلیان وەگەردیان بۊن، وەرەو وێستگەیل میترۆ چیان کە جویر پەناگە وەکار تیەین.
ئەو یێنەیلە کە دەزگای فریاگوزاری ئۆکرانی بڵاوی کردیە ویرانکارییگ فراوان لە کۆمەڵگەیگ نیشتەجیبۊن نیشان دان، لە وەختیگ ڤیتالی کلیتشکۆ، سەرۆک شارەوانی کیێڤ، دووپات کرد کە شارەگە رۊوەڕۊ پەلامار وە مووشەکەیل بالستی و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل بۊە.
لەلای خوەیەو، میکۆلا کالاشنیک، پارێزگار ناوچەی کیێڤ، وت کە پەلامارەگە وە وەکارهاوردن فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل و مووشەکەیل بالستی و مووشەکەیل کرۆز ئەنجام درياگە، ئەوەگ بۊە هوکار هیزگردن ئاگرەیل و زەرەدڕەسین وە باڵەخانەیل لە ناوچەیل جیاجیای شارەگە، کە ئەممار و ماڵەیل و بەشەناوخۆییەیل خوەنەوارەیل گرێدە خوەی، وەگەرد زەرەدڕەسین وە شمارەیگ لە ماشینەیل.
زیای کرد کە تیمەیل فریاگوزاری وەردەوامن لە کپەوکردن ئەو ئاگرەیلە کە لە ئەممارەیل و یەکیگ لە ماڵەیل لە ناوچەی بووتشا کەفتنەسەو.
ڤلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆک ئۆکرانی، لە وەختیگ زۊتر، راگەیان کە سەردانەگەی ئەرا دەبلن بڕیە و گلەو خواردگە ئەرا وڵاتەگەی دۊای وەرگردن راپۆرتەیل هەواڵگری کە باس لەوە کەن رووسیا ئامادەکاری کەێد ئەرا دەسکردن وە"پەلاماریگ گەپ".
لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: "داوا لە رووڵەیل گەلەگەمان کەم تونترین هوشیاری بگرنە وەر، و مقیەتی خوەیان و مناڵەیلیان، و بیگومان خیزانەیلیان بکەن، و پەنا بوەنە پەناگەیل"، وتیش کە ڤلاديمیر پۆتن سەرۆک رووسی "لە ماوەیگ دریژەو ئامادەکاری ئەرا ئی پەلامارە گەورە لە دژ ئۆکرانیا کەێد".
رووسیا وەردەوامە لە ئەنجامداین پەلامارەیل وە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل لەبان شارەیل ئۆکرانی، کە کیێڤیش لەناویانیە، لەوەت دەسکردن جەنگەگە لە شوبات / فێبرایەر 2022، لە وەختیگ کە ئۆکرانیا لە ماوەی هەفتەیل دۊایی پەلامارەیلی وە فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل مەودا دویر ئەرا ناو قۊلایی رووسیا تونەو کردیە، و دامەزراوەیل وزە و ئامانجەیل سەربازی کردەسە ئامانج.
و وەرپرسەیل رووس خەوەردان لە کەفتن گورزەیل دووارە لە ناوچەیل سنووری، لە وەختیگ مۆسکۆ راگەیان کە وەرگرییە ئاسمانییەیلی سەدان فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ئۆکرانی خستنەسە خوار کە لە ماوەی رووژەیل کەم گوزەشتە وەکار هاوریان.