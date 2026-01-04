پەلامار درۆنەیل وەبان ویستگەی کارەبا لە سودان

شەفەق نيوز- خەڕتووم

کۆمپانیای کارەبای سودان، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە ویستگەی کارەبای ئەبیەز کەفتە وەر پالامار درۆن کە بویە مدوو کەفتن زەخمداری لەناو ویستگەگە، و هیزگردن ئاگر، و بڕیان کارەبا لە ناوچەگە.

کۆمپانیاگە دووپاتیش کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی دەسکردن وە کپەوکردن ئاگرەگە.

وتیش: ئەوەسا ریکارەیل هەڵسەنگاندن پیشەیی کریەێد، ئەرا دیارکردن بڕ زەرەدەیل و گامەیل چارەسەرکردن کاریگەریەیل پەلامارەگە، وەگورەی سایت ئەخبار سودان.

وەرجەیە، موعتەسیم ئیبراهیم وەزیر وزەی سودان، لە رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، بڕیاریگ لەباوەت کرای کارەبا لە وڵاتەگە دەرکرد، کە وەگەرد ساڵ نوو دەسوەپی کریەێد.

دیاری کریا کە وەزیر وزە رینمایی دا وە پویچەڵکردن بڕیار زیایکردن پویل کارەبا تەگەرەی ئاژانس سودانی (سونا).