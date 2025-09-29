پەلاماریگ حووسی وە مووشەک و درۆن وەبان ئیسرائیل

پەلاماریگ حووسی وە مووشەک و درۆن وەبان ئیسرائیل
2025-09-29T07:06:59+00:00

شەفەق نيوز- سەنعا 

حووسیەیل، ئمڕوو دووشەممە، جیوەجیکردن پەلامار نوویگ وەبان ئیسرائیل راگەیان، ئەوەیش وە مووشەکیگ بالیستی و دوو درۆن.

وەگورەی بەیاننامەی حووسیەیلر هیز مووشەکی لە هیزەیل چەکدار یەمەنی، ئۆپراسیۆنیگ سەربازی جیوەجی کردن، وە مووشەکیگ بالیستی ئەوبان دەنگ لەچین (فەلەستین 2 پەراشەیی) خاوەن چەن سەرەیلیگ، شوینیگ ناسک لە ناوچەی یافا کردنە ئامانج، و ئۆپراسیۆنەگە وە سەرکەفتن ئامانجەیل خوەی وەجی هاورد.

بەیاننامەگە وتیش: چەک ئاسمان بێفڕۆکەوانی، ئۆپراسیۆنیگ سەربازی جویری جیوەجی کرد، ئەوەیش وە دوو درۆن وەبان دوو ئامانج گرنگ ئیسرائیل لە ناوچەی ئوم رەشراش لە باشوور فەلەستین داگیرکریای، و ئۆپراسیۆنەگە ئامانجەیل خوەی وە سەرکەفتن وەجی هاورد.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon