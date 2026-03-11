پەلاماریگ ئاگر هیزدەێد لەناو کەشتیگ بارهەڵگر مەوقەی رەدبوین لە تەنگ هورمز
شەفەق نیوز - لەندەن
دەسەی دەریاوانی بەریتانی، ئمڕوو چوارشەممە، رایگەیاند کەشتییگ بارهەڵگر لە وەخت رەدبوین لە تەنگەی هورمز کەفتیەسە وەر پەلاماریگ مووشەکی نادیار، کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لە ناو کەشتیەگە.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت: "کەشتیەگە دویای رویداوەگە بانگەواز هاناڕەسی کـرد، و کارمەندەیل کەشتیەگە دەسکردنە چووڵکردنی".
لە بەیاننامەگەیش هاتگە: "ئی رویداوە لە یەکیگ لە ستراتیژیترین ریڕەوە دەریاوانییەیل جیهان رویدا، کە بەشیگ فرە لە بازرگانی نەفت جیهان لەناوی رەدبوود".
لەلای تریشەو، فەرماندەیی ناوەن ئەمریکا دویەکە سێشەممە، رایگەیان ۱6 کەشتی ئیرانی کە تایبەت بوین وە مینڕێژکردن لە نزیک تەنگەی هورمز بوین.
لە گوزەشتە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، بەڵێن دا گشت بەلەم یا کەشتییگ کە تەقەلای مینڕێژکردن لە تەنگەی هورمز بەێد، لەناو بوەێد.