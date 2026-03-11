‏پەلاماریگ ئاگر هیزدەێد لەناو کەشتیگ بارهەڵگر مەوقەی رەدبوین لە تەنگ هورمز

شەفەق نیوز - لەندەن

‏دەسەی دەریاوانی بەریتانی، ئمڕوو چوارشەممە، رایگەیاند کەشتییگ بارهەڵگر لە وەخت رەدبوین لە تەنگەی هورمز کەفتیەسە وەر پەلاماریگ مووشەکی نادیار، کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لە ناو کەشتیەگە.

‏ دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت: "کەشتیەگە دویای رویداوەگە بانگەواز هاناڕەسی کـرد، و کارمەندەیل کەشتیەگە دەسکردنە چووڵکردنی".

‏لە بەیاننامەگەیش هاتگە: "ئی رویداوە لە یەکیگ لە ستراتیژی‌ترین ریڕەوە دەریاوانییەیل جیهان رویدا، کە بەشیگ فرە لە بازرگانی نەفت جیهان لەناوی رەدبوود".

‏لەلای تریشەو، فەرماندەیی ناوەن ئەمریکا دویەکە سێشەممە، رایگەیان ۱6 کەشتی ئیرانی کە تایبەت بوین وە مینڕێژکردن لە نزیک تەنگەی هورمز بوین.

‏لە گوزەشتە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک کۆمار ئەمریکا، بەڵێن دا گشت بەلەم یا کەشتییگ کە تەقەلای مینڕێژکردن لە تەنگەی هورمز بەێد، لەناو بوەێد.

‏