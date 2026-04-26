پەلاماردەرەگەی ترەمپ کی بوی؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دویەشەو شەممە، سەرۆک وڵاتە یەکگرتگەیل دۆناڵد ترەمپ لە پەلاماریگ تیرۆرکردن رزگاری بوی.
وەپای زانیاریەیل توومەتبار رویداوەگەی ئەمریکا گەنجیگ تەمەن 31 ساڵانە و هویچ پیشینەی تاوان نەیرێد.
کەناڵ فۆکس نیوز ئەمریکی بڵاویکرد، گومان کرێد، کۆڵ تۆماس ئاڵنی تەمەن 31 ساڵ، کە کاری مامۆستاس و لەداڵگبوی ویلایەت کالیفۆڕنیا، ئەو کەسەبوود کە دویەشەو پۆلیس نواگیری لەلیکرد بچوودە هۆتێل هیڵتن لە شار واشنتن و تـەقە کرد، وەپای زانیارییە سەرەتاییەیل ئەو کەسە هویچ پێشینەیگ تاوان نەیرێد.
چەن ساعەتیگ لەدویای رویداوەگە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا راگەیان، گومانلێکریایەگە کەسیگ وە کراگیریاگ بویە خوازیە پەلامار دەستوور ئەمریکا بەێد، و خەڵک ویلایەت کالیفۆرنیاس و لێکۆڵینەوە وەەردی وەردەوامە.
دیاریکرد، لە ئەنجام رویداوەگە ئەفسەریگ دەزگای نهێنی زەخمدارە لە نزیکەو تەقە لەلیکریاس باوجی ئەو کوتر گولەبەنە لەوەری بویە ژیانی رزگارکردیە.
داواکار گشتیی ئەمریکایش ئاشکراکرد، سوو دووشەممە، گومانلێکریاگ بریەێدە وەردەم دادگا.