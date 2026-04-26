‏پەلاماردەرەگەی ترەمپ کی بوی؟

‏پەلاماردەرەگەی ترەمپ کی بوی؟
2026-04-26T07:32:55+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دویەشەو شەممە، سەرۆک وڵاتە یەکگرتگەیل دۆناڵد ترەمپ لە پەلاماریگ تیرۆرکردن رزگاری بوی.

‏وەپای زانیاریەیل توومەتبار رویداوەگەی ئەمریکا گەنجیگ تەمەن 31 ساڵانە و هویچ پیشینەی تاوان نەیرێد.

‏کەناڵ فۆکس نیوز ئەمریکی بڵاویکرد، گومان کرێد، کۆڵ تۆماس ئاڵنی تەمەن 31 ساڵ، کە کاری مامۆستاس و لەداڵگبوی ویلایەت کالیفۆڕنیا، ئەو کەسەبوود کە دویەشەو پۆلیس نواگیری لەلیکرد بچوودە  هۆتێل هیڵتن لە شار واشنتن و تـەقە کرد، وەپای زانیارییە سەرەتاییەیل ئەو کەسە هویچ پێشینەیگ تاوان نەیرێد.

‏چەن ساعەتیگ لەدویای رویداوەگە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا راگەیان، گومانلێکریایەگە کەسیگ وە کراگیریاگ بویە خوازیە پەلامار دەستوور ئەمریکا بەێد، و خەڵک ویلایەت کالیفۆرنیاس و لێکۆڵینەوە وەەردی وەردەوامە.

‏دیاریکرد، لە ئەنجام رویداوەگە ئەفسەریگ دەزگای نهێنی زەخمدارە لە نزیکەو تەقە لەلیکریاس باوجی ئەو کوتر گولەبەنە لەوەری بویە ژیانی رزگارکردیە.

‏داواکار گشتیی ئەمریکایش ئاشکراکرد، سوو دووشەممە، گومانلێکریاگ بریەێدە وەردەم دادگا.

