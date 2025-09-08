پەلامارداین چەکداری وەبان بنکەی پۆلیس لە خوەرئاوای تورکیا٠

شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

دەزگایەیل راگەیانن تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە کوشیان دوو پۆلیس و زەخمداری کەس سێیەم لە پەلاماریگ چەکداری وەبان بنکەی پۆلیس لە ولایەت ئیزمیر خوەرئاوای تورکیا.

کەناڵ "N-TV" تورکی راگەیان "دوو ئەفسەر کوشیان و یەکیگیش زەخمداربوی، وە پەلاماریگ چەکداری وەبان بنکەی پۆلیس ساڵح ئیسجورین لە ناوچەی بالکوفا".

وتیش "پەلاماردەرەگە تەمەنی 16 یاڵانە، تەقە لە بنکەی پۆلیس ئیسجورین لە ناوچەی بالکوفا کردیە.

سەرۆک شارەوانی ئیزمیر، جەمیل توغای دووپاتکرد "پەلاماریگ رویدا ئەندامەیل پۆلیس کوشیان، وەبی ئەوەگ شمارەی قوربانیەیل وەشیوەی فەرمی رابگەێنێد" وەپای کەناڵەگە.

تا ئیسە دەسڵاتدارەیل هویردەکاری زیاتر لەبان ناسنامەی پەلاماردەر یا هووکارەگەی ئاشکرانەکردیە، دەسکردیە وە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە.