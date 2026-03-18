پەلاماردان گەورەترین کێڵگەی گاز ئیران وەدەس ئیسرائیل و ئەمریکا
شەفەق نيوز- تەهران
میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان کە بەشەیلیگ لە کێڵگەی گاز پارس باشووری و دامەزراوەیل نەفتی لە ناوچەی عەسلەویە کەفتنە وەر پەلامار ئەمریکا و ئیسرائیل.
تەلەفزیۆن ئیرانی لە خەوەریگ زویوەزوی وت: دامەزراوەیل پترۆکیمایی لە کێڵگەی پارس باشووری کەفتنە وەر پەلامار ئەمریکا و ئیسرائیل.
وتیش: پەلامارەگە رەسیە بەشەیلیگ لەو کێڵگە وەگەرد دامەزراوەیل نەفتی لە ناوچەی عەسلەویە باشوور وڵات، وەبی باسکردن لە هویردەکاریەیل ترەک لەباوەت بڕ زەرەدەیل یا زەرەدەیل ئەگەری لە ئەنجام ئەو پەلامارە.
هەرلیوا، کەناڵ 12ی ئیسرائیلی لە زوان سەرچەوەیگ کە ناوی ناورد وت: پەلاماردان کارخانەیل چارەسەری گاز دیارە یەکەمین ناکاویە کە ئمڕوو يسرائيل كاتس وەزیر وەرگری پەیمان وەپی دا.
سەرچەوەگە وتیش: ئی گورزە جویر یەکەمین پەلامارە وەبان ژیرخانەیل ئابووری ئیران، دووپاتیش کرد کە ئەو ئۆپراسیۆنە لەناو ئەو بەرزەوکردن جەنگە تیەێد کە پەیمان وەپی دریاس وەبان دامەزراوەیل ژیانی لە ئیران.
لەلای خوەییش، دەزگای پەخش ئیسرائیل لە زوان وەرپرسیگ ئیسرائیلی وت: ئەو پەلامارە وەگورەی ئەو پەیمانە کە دریا جیوەجی کریا، کە کارخانەی چارەسەری گاز لە ئیران کردە ئامانج، دیاری کرد کە ئۆپراسیۆنەگە نشانەی بەرزەوکردن جەنگە کە پەیمانی دریاس.
سایت "ئەکسيوس"، لە زوان وەرپرسیگ ئیسرائیلی وت: چەک ئاسمانی ئیسرائیل گورزیگ وەبان گەورەترین دامەزراو چارەسەری گاز سروشتی لە باشوور خوەرئاوای ئیران جیوەجی کرد، وتیش: گورزەگە وە هەماهەنگی وەرد ئەمریکا و رەزامەنیی جیوەجی کریا.