پەلاماردان ماڵ سەرۆک "چات جی.بی.تی" وە بومب

کۆمپانیای "ئۆپن ئەی ئای" خاوەن رۆبۆت چاتە ناودارەگە "چات جی بی تی"، خەوەردا لە ئامانجگردن ماڵ سام ئەلتمان سەرۆک جیوەجیکاری لە "سان فرانسیسکۆ"، وە بومبیگ ئاگرین.

پۆلیس ئەمریکی زویوەزوی رەسیە شوونەگە، دویای تەقەلای ئاگرخستن وەناو دەروازەی ماڵەگە، و گومانلیکریاییگ دەسگیر کرد، لە نزیک بارەگای کۆمپانیای "ئۆپن ئەی ئای"، کە وتیانە هوشداری دایە لە سزانن بارەگاگە.

قسەکەریگ وەناو کۆمپانیاگە، ئەرا ئاژانس "فرانس پرێس" وت: شەوەکی، کەسیگ بۆمبیگ ئاگرین خستە بان ماڵ سام ئەلتمان، هەمیش هوشدارییەیلیگ وەبان بارەگامان لە سان فرانسیسکۆ دەرکرد، وە دیاریکرد ئەوە کە هیچ کەسیگ لە رویداوەگە زەخمدار نەویە.

وتیش: ئیمە وە بەرز نرخدار زویوەزوی وەدەنگهاتن پولیس و ئەو پشگیرییە کەیمن کە لە شارەگە وەرگردیمنە لە دەسمیەتی ئەرا دڵنیابوین لە بیوەیی فەرمانبەرەیلمان، کەسەگە ئیسە دەسگیرکریاس، و ئیمە هەماهەنگی وەگەرد دەزگایەیل جیوەجیکردن یاسا لە لێکۆڵینەوەگەیان کەیمن.