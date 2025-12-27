‏پەلاماردان فراوانیگ روسیا وەبان کیێڤ پۆلەندا خستە ئامادەباشی

‏شەفەق نیوز ـ کیێڤ

‏ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا هێزەیل روسیا دەسکردنە وە پەلامارداین فراوانیگ وەبان کیێڤ پایتەخت ئۆکرانیا، دامەزراوەیل وزە و ژیرخان ئابووری کردنەسە ئامانج.

‏ئاژانسەگە راگەیان سوپای پۆڵەندا هێزە ئاسمانییەیل ئەو وڵاتە لە سنوورە ئاسمانییەیل خوەی کەفتیەسە حاڵەت گورجەوبوین و ئامادەباشی، جویر کاردانەوەیگ وەرانوەر پەلامارە خەسەیل روسیا وەئان ئامانجەیلی لە خاک ئۆکرانیا.

‏ ئاژانسەگە وتیش، پۆڵەندا هەردوگ فڕۆکەخانەی "ڕیشیشۆف" و "لوبلین"ی وە شێوەی وەختانە بەسایە، دویای ئەوەگ جویر رێکار رێکاریگ خوەپارێزی و وە مدوو بۆردومانەیل روسیا، فڕۆکە جەنگییەیل ئەو وڵاتە ئەرا پاراستن ئاسایش وڵاتەگەیان فڕینە.

