پەلاماردان شوین نیشتەجیبوین کونسوڵ ئەمریکا لە ئیسرائیل

میدیایەیل راگەیانن عیبری، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان کە شوین نیشتەجیبوین کونسوڵ ئەمریکا لە ئیسرائیل کریا ئامانج، بیجگە ئەوەیش مووشەکیگ ئیران داد لە تەل ئەبیب.

کەناڵ 12ی عیبری وت: پەراشەی مووشەک ئیرانی داد لە بینای نیشتەجیبوین کە کونسوڵ ئەمریکا لە ئیسرائیل، لە وەختیگ فیکەی هوشداری لە ناوچەی ميرون و دەورگردی لە باکوور ئیسرائیل کوتا، لەڕخ دزەکردن درۆنەیل.

بەرەی ناوخوەیی ئیسرائیل خەوەردا لە کوتیان فیکەی هوشداری لە شار هرتسيليا و ناوچەی تەل ئەبیب گەورە بیجگە ناوچەیلیگ لە باکوور پەڕ خوەرئاوا دویای وەشیان مووشەکەیل.

میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی وتن: وەرگری ئاسمانی نواگیریکردن بە ئاسمان تەل ئەبیب و ناوڕاس ئیسرائیل دویای چین دویایین مووشەکەیل جیوەجی کردن.

کەناڵ 12ی عیبری دووپات کرد کە مووشەکیگ ئیران کەفتە ناوڕاس ئیسرائیل.

راپۆرتەیل نشان دەن کە زەخمداری یەک کەس لەلای کەمەو وە کەفتن ئەو مووشەکە توومار کریا لە ناوچەی بەنی براک ورمات غان لە تەل ئەبیب گەورە، وەگورەی میدیایەیل ئیسرائیلی.