پەلاماردان بنکەیگ پولیس لە ئیرلەندیای باکوور وە ماشینیگ تەقینەوە

شەفەق نیوز - بێلفاست

دەسەڵاتەیل ئیرلەندیای باکوور، رووژ یەکشەممە، راگەیانن کە ماشینیگ بومبی لەوەردەم بنکەیگ پولیس تەقیەو، لەناو زنجیرەیگ پەلامار کە گرووپەیلیگ چەکدار جیوەجیی کەن و هیزەیل ئاسایش وەپییان ئامانج گرن.

جیگر فەرماندەی پولیس، بۆبی سینگلتۆن، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: رانندەگە ناچار کریاگە وە رانین ماشینەگە و پارککردنی لەوەردەم بنکەیگ پولیس لە ناوچەی دنمۆری لە باشوور بێلفاست لە وەختیگ دۊا لە ئیوارەی دۊەکە شەممە، دۊای دزین ماشینیگ ئەرا خزمەتگوزارییەیل رەسانن و ناچارکردن رانندەگەی لەبان رانینی وەرەز شوین رویداوەگە، وەپەی ئاژانس "رۆیتەرز".

وتیش: ماشینەگە لەوەردەم بنکەگە وەجی هیلیاس، کە هیشت پولیس هوشداریداین بخەێدە کار و ماڵەیل شانی چووڵ بکەێد، باس پەلامارەگە وە "بیهوودە و هەڕەمەکی"کرد.

پولیس دیاری کرد کە دەسنریاسە بان ماشینەگە لە ناوچەیگ لە خوەراوای بێلفاست ئیوارەی دۊەکە شەممە، و بوتڵیگ غاز خریاسە ناو سەندووقەگەی، و رانندەی رەساننەگە تویش زیان دەروینی هاتگە.

پولیس وە سەرکردایەتی یەکەی پەیوەندیدار وە تیرۆر لێکۆڵینەوەیگ لە تاوان کوشتن واز کرد.

هەرلیوا، هیچ کەسیگ لەئەنجام تەقینەوەگە زەخمدار نەویە، و پولیس وتیش: "موعجیزە"س وە چەوداشتن ئەرا وردەکارییەیل رویداوەگە.

و ئی پەلامارە لەناو زنجیرەیگ لە تەقەلایەیل جیاجیا تیەێد کە گرووپەیلیگ چەکدار جیوەجیی کەن کە وەردەوامن لە ئامانجگردن کارمەنەیل پولیس هەرچەن دەیان ساڵە لەبان واژووکردن رێککەفتنیگ ئاشتی رەد بویە کە وە رادەیگ گەورە کۆتایی وە تونی مەزهەبی لە ناوچەگە هاورد.

لەبان ئەوە کە رێککەفتن ئاشتی واژووکریاگ لە ساڵ 1998 وە رادەیگ گەورە کۆتایی وە تونی مەزهەبی هاورد کە سێ دەیە لە ئیرلەندیای باکوور وەردەوام بوی، هێمان بڕیگ لە گرووپە بۊچگەیل هەن، کە لە فرەی وەختەیل چەکدارەیلیگ نەتەوەیی هاناویان دژایەتی حوکم بەریتانی لە ناوچەگە کەن، و لە وەختیگ ئەرا وەختیگ ترەک کارمەنەیل پۆلیس ئامانج گرن.