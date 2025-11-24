‏ شه‌فه‌ق نیوز – له‌ندەن

‏چالاکوانەیل بەریتانی پەلامار کارگەیگ سەربازی لە بەریتانیادا کە پێکهاتەیگ بەرهەم تیارێد ئەرا چه‌ك و ته‌قه‌مه‌نی سوپای ئیسرائیل و فڕۆكه‌یل "ئێف-35".

‏وەپای میدیا به‌ریتانییه‌یل، چالاكوانەیل كارگه‌ی كۆمپانیای "لاند ئه‌مێتیك" (Land AMETEK) كرنه‌ ئامانج، كە پێكهاته‌ ئەرا كۆمپانیای "ئێلبیت سیسته‌مز" (Elbit Systems)ی ئیسرائیلی دروس کەێد وە ڕۆڵ داشتن له‌ پڕچه‌ككردن سوپای ئیسرائیل ناسریاگە.

‏چالاكوانەیل له‌ میانه‌ی پەلامارەگە، دروشم ناڕه‌زایه‌تیەیل وەبان روی باڵه‌خانه‌گه‌ نوسان سه‌ركۆنه‌ی هه‌ماهه‌نگی كۆمپانیایل وەرد سوپای ئیسرائیل کەێد، و تویڕه‌یی خوەیان له‌ شه‌ڕ بان كه‌رت غه‌ززه‌ نیشاندان كه‌ ئیسرائیل له‌ تشرین یه‌كه‌م 2023وه‌ دەسوەپیکردیە، هەمیش بۆیەی سوور وەبان باڵاخانەگە رشانن جویر هێمایگ ئەرا خوین قوربانیەیل مەدەنی فەلەستینی

