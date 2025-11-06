‏لافاو نزیکەی 70 کەس لە فلیپین کوشێد

‏شەفەق نیوز ـ فلیپین

‏ماوەی چەن رووژیگە شەپولیگ واران وارین رفت و لافاو بەشیگ لەناوچە جیاوازەیل فلیپین گردیەسەوەر و تا ئیرنگە وەپای ئامارە فەرمیەیل 66 کەس گیانلەدەسدانە.

‏لایەنە پەیوەنیدارەیل وڵاتەگە مەزەنەی بەرزەوبوین شمارەی قوربانیەیل کردنە ئەگەر زریانەگە وەردەوام بوود.

‏بەشیگ فرە زەردەیل کارەساتە سروشتیەگەی فلیپین دورگەیل سیبو و لایتی گردیە و وەرد زەردەیل گیانی و مادی فرەیگ رەسانیە بویەسە مدوو رمیان باڵەخانەیل ناوچەگە.

‏زریانە سەختەگەی فلیپین وە گەردەلویل ''کالمایگی'' ناوبرێد و لە زەریای هێمن رویکردیە ئەرا وڵاتەگە و بویەسە مدوو دروستبوین لافاو کارەساتبار.

