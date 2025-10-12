لافاوەگەی مەکسیگ بویە مدوو مردن 42 کەس لەلای کەمەو
2025-10-12T15:09:38+00:00
شەفەق نیوز ـ مەکسیک
دەزگای نیشتیمانی مەسکیگ، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە ئەنجام ئەو شەپوول واران وارین خەسە کە چەن ناوچەیگ گردیەسەو لە بڕیگ شوین لافاو رویدایە و دەیان کەسیش زەخمداربوین و شمارەیگیش بیسەروشوینن.
دەزگاگە بڵاویکردیە، وە مدوو شەپوول واران وارین و لافاوەگەی هەرێمەیل فێرا كروز، بۆبیلا، هید ئالگۆ، كوێریتار، سان لویس، وەلای كەم 42 كەس گیان لەدەسدان.
رووشنیکرد، هەر وە مدوو لافاوەگە لەو ناوچە نزیکەی 30 کەس ترەک بیسەروشوینن مینەکردن ئەرایان وەردەوامە، وە مدوو لافاوەگە هەزاران کەس بی ماڵ و حاڵن.