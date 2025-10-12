‏لافاوەگەی مەکسیگ بویە مدوو مردن 42 کەس لەلای کەمەو

‏شەفەق نیوز ـ مەکسیک

‏دەزگای نیشتیمانی مەسکیگ، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە ئەنجام ئەو شەپوول واران وارین خەسە کە چەن ناوچەیگ گردیەسەو لە بڕیگ شوین لافاو رویدایە و دەیان کەسیش زەخمداربوین و شمارەیگیش بیسەروشوینن.

‏دەزگاگە بڵاویکردیە، وە مدوو شەپوول واران وارین و لافاوەگەی هەرێمەیل فێرا كروز، بۆبیلا، هید ئالگۆ، كوێریتار، سان لویس، وەلای كەم 42 كەس گیان لەدەسدان.

‏رووشنیکرد، هەر وە مدوو لافاوەگە لەو ناوچە نزیکەی 30 کەس ترەک بیسەروشوینن مینەکردن ئەرایان وەردەوامە، وە مدوو لافاوەگە هەزاران کەس بی ماڵ و حاڵن.

