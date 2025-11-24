لافاوەیل 7 ویلایەت مالیزی پووشن و زەردە وە زیاتر لە 11 هەزار کەس رەسێد

شەفق نيوز- كوالالمپور

شازانس نیشتمانی نواگیریکردن کارەساتەیل، ئمڕوو دووشەممە، زەرەدبوین زیاتر لە 11 ألف کەس لە 7 ویلایەت ماليزی لەو لافاوەیلە راگەیان کە لە ئەنجام وارانەیل رفتیگ دروس بوی.

ڕاپۆرتیگ لەلایەن ئاژانس نیشتمانی وەڕیەوبردن کارەساتەیل نشان دا کە 11 هەزار کەس لە 3839 خیزان زەرەد وەپییان رەسیە لە ویلایەتەیل كيداه وكيلانتان وبينانگ وبيراك وبيرليس وتيرينگانو وسيلانگور.

وەرجەیە، ویلایەت كيلانتان باکوور خوەرهەڵاتی، لەبان سنوور تایلاند، فرەترین زەردمەن بوی، کە زەرەد وە 8228 کەس رەسیە وەبی توومارکردن مردن.

راپۆرت ئاژانسەگە نشان دا کە 60 پەناگەی وەختانە لە ویلایەتەیل زەردمەنە واز کریا ئەرا ئاوارەیل لافاو.

لافاوەیل لە کناراو خوەرھەڵات مالیزیا لە وەرز واران. لە تشرین یەکەم تا ئادار بڵاو بوون، کە ساڵانە هەزاران کەس ئاوارە کەن.

فەرمانگەی کەشناسی هوشداری لە وارانەیل رفتیگ و وای تونیگ دەرکرد.

جی باسە کە مالیزیا لە کانوون یەکەم 2014 تویش لافاویگ بیوینە هات داد لە چەن ویلایەتیگ لە خوەرئاوای وڵات، کە بویە مدوو ئاوارەبوین نزیکەی 400 هەزار کەس، دویای ئەوە کە ماڵ و داشتەیلیان لەدەسدان.