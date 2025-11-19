لافاوەیل ڤێتنام 8 کەس کوشن و ریگری لە وەرز درەو قاوە کەن

شەفق نيوز-هانوی

راپۆرتیگ حکومەتی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە ئەو لافاوەیلە لە ڤێتنام بوینە مدوو کوشیان 8 کەس و ریگری لە درەو قاوە کردن.

راپۆرتەگە، وەگورەی رۆیتەرز وت: شەپوول نوویگ لە لافاوەیل و رمیان زەوی لە ئەنجام وارنە رفتەیل لەناوڕاس ڤێتنام لە سەرتای هەفتەو، بویەسە مدوو کوشیان هەشت کەس لەلای کەمەو، و ئاگاداری کرد کە شایەت ریگری لە وەرز درەو قاوە بکەێد.

لە شەو شەممەو زیاتر لە 1100 ملليمتر واران لە بەشتسابگ لە ناوڕاس ڤێتنام و ناوچەی سەرەکی بەرهەمکردن قاوە واریە، بیجگە زیاترین کناراوەیل میللی لە وڵات، کە فرە کەفنە وەر زریان و لافاو.