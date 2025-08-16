لافاوەیل پاکستان.. کوشیان 220 کەس لە ئامار نوویگ

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد

میدیایەیل راگەیانن، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە بەرزەوبوین ئامار قوربانیەیل لافاوەیل و رمیان زەوی لە باکوور خوەرئاوای پاکستان، ئەرا 220 کەس لەلای کەمەوڕ دویای دراوردن تەرم 63 کەس وەخت شەو لە ماڵەیلیگ نقوم لە ئاو وارانەیل بوین.

محمد سهێل قسەکەر فریاکەفتن وت: سەدان لە کارمەنەیل رزگارکردن هیمان مینەی کەسەیلیگ کەن لە ناوچەی بونەر کویەیی لە هەرێم خەیبەر بەختونخوا، مە وارانە رفتەیل و زریانەیل لافاوەیل سەختیگ دویەکە جمعە دروس کردن، دەیان لە ماڵەیل ماڵیە.

جیگر وەرپرس ناوچەی بونەر، کاشف قەیوم وت: تیمەیل رزگارکردن هانە ئاوایەیل پیر بابا و مالیک بورا کە فرەتەر زەرەدمەن بوینە، کە دویەکە جمعە فرەی دانیشتگەیلی مردن.

ئیمتیاز خان ئەفسەر پولیس ناوچەگە کە لە رمیانەیل رزگاری بوی وت: ئاو لافاوەیل سەدان لە سانە سەنگینەیل وەرد خوەیا هاورد، و دەیان ماڵ وە وەخت کەمیگ ماڵیە، و ناوەند سەرەکی پولیسیش خاپوور کرد.

وتیش: ئەگەر نەڕەسیامنە زەوی بەرزیگ وەنە قورتار نەویمن.

رزگاربویەیل وتن: لافاوەگە هەر ئاو پەتی نەویە، وەلێ تیکەڵایگ لە خەڕگ و سان کەپ بوی.

محمد تاریق پزشک لە خەستەخانەس حکومەت بونەر وت: فرەی قوربانیەیل وەرجە رەسین ئەرا خەسەخانە گیانیان لەدەسدان، و مناڵ و پیاوەیل فرەیگ لەناویان بوی، و ژنەیل لەبان تەپەیل بوین چیلگ گردەو کردیان و شوانی کردیان.

وەدویری نزیکەی 300 کیلۆمەتر لەو بەشە کە کەفتیەسە دەس هندستان لە کەشمیر، لافاویگ ناکاوی داد لە ئاوای تشوسيتی لە ناوچەی كيشتوار، کە بویە مدوو کوشیان 60 شخصاً و زەخمداری نزیکەی 150 کەس ترەک، و دەسەڵاتەیل نزیکەی 300 رزگار کردن، و نزیکەی 4000 حاجی وەرەو شوینەیلیگ ئارام بردن لە وەرز حەجکردن ساڵانەی هندۆسی.

پسپۆڕەیل وتن: ئی وارانەیل رفتە بە ناوچەیل کویەیل هیماڵایای هندی و ناوچەیل باکوور پاکستان پەیوەندی وە بەشیگ لە ئاڵشتبوین کەشوهەوا دیرێد.