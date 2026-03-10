لاریجانی وە ترەمپ: شایەت ئیوە بوین کە نەمینین
شەفەق نيوز- تەهران
عەلی لاریجانی سکرتێر ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیران، ئمڕوو سێشەممە، هەڕەشەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا لەباوەت تەکان نەفت لە گەروو هورمزەو وە قسەی: شایەت ئیوە بوین کە نەمینین وەڵام دا.
لاریجانی لەبان ئێکس نویسان: گەل ئیرانی عاشورائی لە هەڕەشەیل پویچەڵ ئیوە رخی نیەچوود، دیاری کرد کە ئەوەگ لە ئیوە گەورەتر بوین وەپییان نەکریا گەل ئیران بسڕنەو.
لاریجانی هوشداری دا لە دەرئەنجام وەردەوامبوین لە جەنگ کە وت: مقیەت خوەدان بوون نەک ئیوە نەمینین.
وەرجەیە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا هەڕەشەی ئیران دا وە گورزیگ کە 20 ئەوەنە لە هن ئیسە تونتر بوود ئەگەر هەر گامیگ نا ئەرا وسانن تەکان نەفت لە گەروو هورمزەو.