لاریجانی: تیرۆرکردن سەرکردەیلمان ئیران نیەشوینێد و گورزەیلکان زیاندارترەو بوون

عەلی لاریجانی سکرتێر ئەنجومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە وڵاتەگەی کاریگەری تیرۆری سەرکردەیلی نیەوود دووپاتیش کرد کە "دوژمن هەڵەس ئەگەر لەلای خوەیەو وەئامانجگردن سەرکردەیلمان ئارامی ئیران بشسوینێد".

لاریجانی وتیش: "گەل ئیران دڵسووزی خوەیان ئەرا سەرکردایەتیی خوەیان نیشانداگە"، وتیش: "تیرۆرکرد ئایەتوڵڵا خامنەیی ریبەر مەزن ئینقلاب ئیسلامی ئیرانییەیل تویڕە کردگە، و ری نیەن پلان دوژمنەیل سەربکەفێد".

وتیش: "خامەنەیی رکدار بوی لەبان وەردەوامبوین ژیانی ئاسایی خوەی وەبی هیچ ریکاریگ ناوازە".

دیاری کرد کە "ئەنجومەن سەرکردایەتی ک وەپەی دەستوور دروس کریا تا وەرپرسایەتی ریبەر ئینقلابی ئیسلامی هەڵگرێد تا جینشینیگ پەسەن کریەێد، دووپاتیش کرد که " گەل ئیران وە ئیراده و هازه ئی پیچ میژووییە وە هازداری و رکداری رەد کەن.

لاریجانی توومەتبار ئەمریکا کرد وە تەقەلای تاڵانکردن سەروەت و سامان ئیران و خزمەتکردن ئیسرائیل، وتیش "دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا کەفتیەسە شوین ئیسرائیل، گرنگیی بویەسە ئیسرائیل نەک ئەمریکا".

لاریجانی دووپاتیش کرد کە "هیزه چەکدارەیل ئیران وە تونی وەرانەور هەر پلانیگ ئەرا بەشەوکردن وڵات وسێد" و "ئەو مووشەکەیلە کە ئەرا بنکەیل ئەمریکا و ئیسرائیل وەشیانە زیاندار بوینە و لە ئایندە زیاترەو بوون".

وتیش: "بنکە ئەمریکییەیل لە ناوچەگە ئامانج شەرعین، چوینکە ئەرا پەلاماردان ئیران وەکار تیەن".

وەرجەیە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا راگەیان کە ئیران وتیە گورزیگ تونتر جیوەجی کەێد.