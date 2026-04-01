كەفتن زەخمداری لە ناوچەیل جیاجیا لە تەل ئەبیب لە ئەنجام پەلامار مووشەکی ئیران
شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس
دەزگایل راگەیانن ئیسرائیلی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەر دان لە کفتنە خوار پارچە مووشەک لە ناوچەیل جیاجیا لە ناوڕاس ئیسرائیل، دویای پەلامار مووشەکی ئیران کە تەل ئەبیب و دەوروبەری کردە ئامانج.
کەناڵ 12ی عیبری باس لەوە کرد "تەقەمەنی لە شەش شوون لەناو تەل ئەبیب گەورا کفتە خوار، و پارچەیل مووشەک رەسییە شار 'بنی براک' لە وەر خوەرهەڵات تەل ئەبیب، کە بویە مدوو زەخمداری".
لە لای خوەیەو، سوپای ئیسرائیل راگەیان "تیمەیل فریاگوزاری چگنە ئەرا چەن شوونیگ لە تەل ئەبیب گەورا دویای ئەوە خەوەر دەربارەی زەخمداری لە ئەنجام کفتنە خوار پارچەیل مووشەک وەپیان رەسییە".
لە هەمان وەخت، ئەمبوڵانس ئیسرائیلی خەوەر دا "سێ کەس لە بنی براک زەخمدار بوینە کە یەکیگیان حاڵەتی فرە رخدارە، وەگەرد چارەسەرکردن زەخمدارەیل تر لە ناوچەیل جیاجیا، و توومارکردن کفتنە خوار پارچە مووشەک لە نزیکەی 11 شوون لەناو تەل ئەبیب گەورا".