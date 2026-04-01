كەفتن ‏زەخمداری لە ناوچەیل جیاجیا لە تەل ئەبیب لە ئەنجام پەلامار مووشەکی ئیران

2026-04-01T08:19:50+00:00

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

‏دەزگایل راگەیانن ئیسرائیلی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەر دان لە کفتنە خوار پارچە مووشەک لە ناوچەیل جیاجیا لە ناوڕاس ئیسرائیل، دویای پەلامار مووشەکی ئیران کە تەل ئەبیب و دەوروبەری کردە ئامانج.

‏کەناڵ 12ی عیبری باس لەوە کرد "تەقەمەنی لە شەش شوون لەناو تەل ئەبیب گەورا کفتە خوار، و پارچەیل مووشەک رەسییە شار 'بنی براک' لە وەر خوەرهەڵات تەل ئەبیب، کە بویە مدوو  زەخمداری".

‏لە لای خوەیەو، سوپای ئیسرائیل راگەیان  "تیمەیل فریاگوزاری چگنە ئەرا چەن شوونیگ لە تەل ئەبیب گەورا دویای ئەوە خەوەر دەربارەی زەخمداری لە ئەنجام کفتنە خوار پارچەیل مووشەک وەپیان رەسییە".

‏لە هەمان وەخت، ئەمبوڵانس ئیسرائیلی خەوەر دا  "سێ کەس لە بنی براک زەخمدار بوینە کە یەکیگیان حاڵەتی فرە رخدارە، وەگەرد چارەسەرکردن زەخمدارەیل تر لە ناوچەیل جیاجیا، و توومارکردن کفتنە خوار پارچە مووشەک لە نزیکەی 11 شوون لەناو تەل ئەبیب گەورا".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon