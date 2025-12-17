كوشيان 9 ئەندام بزووتنەوەی گەنجەیل وە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی لە سۆماڵ
شەفەق نيوز- مەقاديشيو
ئاژانس خەوەری فەرمی سۆماڵ (سۆنا)، ئمڕوو چوارشەممە، کوشیان 9 ئەندام بزووتنەوەی گەنجەیل "میلیشیایەیل خەوارج" وە ئۆپراسیۆنیگ سەربازی وەلایەن دەزگای ئاسایش و هەواڵگری نیشتمانی وە هاوکاری هاوبەشەیل ناودوڵەتی لە پارێزگای هیران ناوڕاس سۆماڵ جیوەجی کریا.
ئاژانسەگە خەوەردا کە ئۆپراسیۆنەگە گردەوبوین ئەندامەیل بزووتنەوەگە لە ناوچەی تردو جیوەجی کریا، مەوقەی پلاندانان ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل تیرۆری.
ئەو ئۆپراسیۆنە لە بنەمای زانیارییەیل هەواڵگری هویردیگ هات کە رەسیە دەزگاگە لەبان دروسکردن خاڵ وەشکین نایاسایی وەلایەن میلیشیایەیل ئەرا گردەوکردن پویل ناچاری لە مەردم و ماشینە ریوارەیل لەبان ریەگە.
دووپاتیش کرد لە پابەندبوین دەزگای ئاسایش و هەواڵگری نیشتمانی وە وەردەوامی ئۆپراسیۆنەیلی دژوە ئەندامەیل تیرۆری و لەناوبردنیان لە گشت وڵاتەگە.