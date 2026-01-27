كوشيان 3 گەشتیار دویای پلیان بەلەمیگ وەرانوەر کناراوەیل عومان

شەفەق نيوز- مەسقەت

سێ کەس گیانیان لەدەسدان و دوو کەسیش زەخمدار بوین، ئمڕوو سێشەممە، دویای پلیان بەلەمیگ وەرانوەر کناراوەیل عومان.

پولیس عومان لە بەیاننامەیگ وت: زانیاریەیل سەرەتایی نشان کەن کە بەلەمیگ وەدویری 2.5 ميل دەریایی لە بەندەر سوڵتان قابووسەو لە ویلایەت مەترەح پلیاس.

وتیش: ئەو بەلەمە 25 گەشتیار فەرەنسی لەناوی بوینە، و بویە مدوو کوشیان سێ کەس و زەخمداری دوو کەس ترەک وە زەخمەیل سووکیگ، و تیمەیل فریاکەفتن رەسینە هانایان.

پولیس عومان وتیش: لێکولینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە وەردەوامە.