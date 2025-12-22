كوشيان 15 کەس وەگەرد زەخمداری 19 کەس وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لە ئەندەنووسیا

شەفق نيوز- جاکرتا

دەسەڵاتەیل ناوخوەیی ئەندەنووسیا راگەیانن کە 15 کەس گیانیان لەدەسدان و 19 کەسیش زەخمدار بوین لە وەخت زەوییگ شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، لە ئەنجام رویداو پاسیگ لەبان ری سەرەکی "كرابياك" لە شار سمارانج لە کەرت جاوەس ناوڕاس.

وەگورەی نویسنگەی مینەکردن و رزگارکردن لە سمارانج، راپۆرتەیل نشان دان کە ماشینیگ پاس وە تونی بەرزیگ رانیە کە لە دەس رانندە دەرچگە، و داگە لە پەرژین ریەگە و پلیاس.

بوديونو، سەرۆک نویسنگەی مینەکردن و رزگارکردن لە سمارانج وت: دەرکردن کەسەیل ناو پاسەگە سەخت بویە، چوینکە بەشیگیان گیر هاتوێن.

وتیش: ناچار بوینە پارچەیلیگ لە ماشینەگە بووڕن تا بتوەنن ری واز بکەن ئەرا دەرکردن قوربانیەیل.

دووپاتیش کرد کە گشت قوربانیەیل لەناو پاسەگە دراوردن و ئەرا خەسەخانە بریان.