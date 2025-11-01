كوشيان 13 كەس لە ئەنجام رمیان زەوی لە کینیا

شەفەق نيوز- نيروبی

پولیس کینیا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە 13 کەس لەلای کەمەو گیانیان لەدەسدانە، لەناو ئەو دووڵە کە لە ئەنجام رمیان زەوی لە خوەرئاوای وڵات زەنگ بردگە، لە شەست وارانەیل رفتیگ.

پیتەر مولینگی فەرماندەی پولیس ناوچەیە ئیلجیو-ماركويت وەگورەی رۆیتەرز وت: 19 کەس رزگار کریان، و شمارەیگ نەزانیای لە کەسەیلیگ بیسەروشوینن.

كيبشومبا موركومن وەزیر ناوخۆ لە بەیاننامەیگ وت: هیلیکۆپتەرەیل سوپا و پولیس کلکریانە ئەرا دەسمیەتیدان لە تەقەلای رزگارکردن.

لەی ساڵەیل گوزەشتە، سەدان کەس لە ئەنجام رمیان زەوی لافاوەیل لە کینیا گیانیان لەدەسدانە، نە زانایەیل ئویشن ئاڵشتبوین کەشوهەوا دیاردەیل کەشوهەوای سەختیگ دروس کەێد.