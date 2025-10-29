كوشيان وەرپرس پاڵپشتیکردن لۆجیکی لە حزبولڵا وە گورز ئیسرائیل لە باشوور لوبنان

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو چوارشەممە، کوشتن وەرپرس پاڵپشتیکردن لۆجیکی لە کەرت قانا لە حزبولڵای لوبنان راگەیان.

سوپای ئیسرائیل وت: لە 14ی تشرین یەکەم حسێن عەلی تومە، وەرپرس لۆجیکی لە حزبولڵا کریا ئامانج و لەناودریا.

وتیش: تومە لە جەنگە ئامرازەیل جەنگ هاوردگە، تا دووارە توانایەیل سەربازی حزبولڵا لە ناوچەگە ئاوەدان بکەێد، کە چالاکییەیلی لەیەکفامسنن ناوەین ئیسرائیل و لوبنان شکانیە.

رووژ دووشەممەی گوزەشتە سەرچەوەیگ پزشکی لوبنانی خەوەردا کە درۆنیگ ئیسرائیلی وە مووشەک ناوچەی بیاز کردە ئامانج، و بویە مدوو کوشیان دوو کەس و زەخمداری کەسیگ ترەک.