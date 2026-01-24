كوشيان هەفت کەس لە ئەنجام تەقینەوەیگ خوەیکوشتنی لەناو سویریگ لە پاکستان

شەفەق نيوز- ئیسلام ئاباد

پولیس پاکستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە شمارەی کوشیاگەیل تەقینەوەیگ خوەیکوشتنی لەناو ئاهەنگ سویریگ نزیک سنوور ئەفغانستان رەسیە هەفت کەس.

محمد عەدنان، وەرپرس پولیس وت: تەقینەوەگە لەناو بینایگ بوی کە ئەندامەیل یەکیگ لە دەسەیل ئاشتی لەناوی بوین لە ئاهەنگ سویریگ لە ناوچەی دیرە ئیسماعیل خان لە باکوور خوەرئاوای پاکستان.

وتیش: چوار کەس لەناو 12 زەخمدار لە خەسەخانە گیانیان لەدەسدانە.

دەسەیل ئاشتی لە خەڵک و دەمچەرمگەیل دروس بوود وە پشتگیریکردن دەوڵەت لە تەقەلای نواگیریکردن تونەڕەوەیل ئیسلامی لە ناوچەیل بان سنوور ئەفغانستان.

بزووتنەوەی تاڵیبان پاکستان، کە لە هەردوگ دیم سنوور ئەفغانستان گورجە، ئەندامەیل ئاشتی وە خیانەتکار دەێدە قەڵەم.

هیچ لایەنیگ وەرپرسایەتی خوەی لەو تەقینەوە ئاشکرا نەکردگە.

یەیش دویای دووپاتکردن لە کوشیان سێ کەس ترەک دویەکە جمعە تیەێد، کە پاکستان رەنج دەێد ئەرا نواگیریکردن شەپوول پەلامار تونەڕەوەیل.

ئیسلام ئاباد توومەتبار بزووتنەوەی تاڵیبان کەێد کە ری دەێد وە گرووپەیل پاکستانی ئەرا پەلان و جیوەجیکردن پەلامارەیل لەناو پاکستان، و کابوڵ وەی توومەتە رازی نییە، و ئویشێد؛ پەلامارەیل تونەڕەوەیل کێشەی ناوخوەییە لەلای پاکستان.