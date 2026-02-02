كوشيان سێ کەس لە رویداو وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ لە رووسیا

شەفەق نیوز - مۆسکۆ

ئمڕوو دووشەممە، فڕۆکەیگ مەشق و راهێنان لە ناوچەی ئۆرنبۆرگ لە رووسیا کەفتە خوارەو، و بویە مدوو کوشیان سێ کەس.

لە بەیاننامەیگ کە نووسینگەی رووژنامەوانی پارێزگار هەرێم ئۆرنبۆرگ بڵاوی کرد وت: "شەوەکی زوی، تیمەیل فریاکەفتن راپۆرتیگ وەپییان رەسیە لە وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ مەشق دایمۆند لە ئۆرسک لە هەرێم ئۆرنبۆرگ، سێ کەس لەناو فڕۆکەگە بوین: دوو خوەنەوار و راهێنەریگ، مەزەنە کریەێد هەر سێ کەسەگە مردنە".

لە بەیاننامەگە باس لەوە کریا کە "زویوەزوی تیمەیل و وەرپرسەیل رەسینە شوین وەخوارکەفتن فڕۆکەگە ئەرا ناسین قوربانییەیل، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا".

سەرچەوەیل ئەرا رووژنامەی ئیزڤێستیای ڕووسی وتن: "فڕۆکەگە لە فڕۆکەخانەی ناوخۆیی ناوچەی ئۆرنبۆرگ لە گەشتیگ مەشق و راهێنان فڕیە، فڕۆکەوانەگە ناوی ڤاسیلی ن. تەمەن 35 ساڵ و دوو کەس تەمەن 20 و 21 ساڵ لەناو فڕۆکەگە بوین".

وەزارەت بار نائاسایی رووسیا راگەیان کە"رویداوەگە بویەسە مدوو کوشیان سێ کەس ناو فڕۆکەگە"، هەرلیوا، پارێزگار هەرێم ئۆرنبۆرگ "سەرەخوەشی قویل خوەی لە کەسوکار قوربانییەیل کرد" و دووپات کرد کە "دەسەڵاتدارەیل ناوچەگە وەتەواوەتی ئامادەن ئەرا هەر پاڵپشتییگ پیشکەش بکەن".