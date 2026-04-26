كوشتن وەزیر وەرگری مالي وەدەس چەکدارەیلیگ پەیوەندیدار وە قاعیدە

شەفەق نیوز - باماكۆ

میدیایەیل راگەیانن، رووژ یەکشەممە، خەوەردان لە کوشیان وەزیر وەرگری مالی سادیۆ کامارا، لە پەلاماریگ کە "گرووپ نوسرەت ئیسلام و موسلمین" پەیوەندیدار وە "ریخریاگ قاعیدە" جیوەجیی کردگە.

و "ئێزگەی فەرەنسا ناودەوڵەتی" وت: پەلامارەگە لەبان بارەگای نیشتەجیبوین وەزیر وەرگری مالی لە بنکەی وەختانەی سەربازی لە دەیشت پایتەخت باماكۆ جیوەجی کریاس.

لەلای خوەیەو، "رۆیتەرز" لە زوان وەچەودیەیلیگ وت: کە "پەلامارەیل وەردەوام بوین، دۊای رووژیگ لە جیوەجیکردن گرووپیگ سەروە ریخریاگ قاعیدە و وەگەردی چەکدارەیلیگ لە یاخیبۊەیل تەوارق وەبان یەکیگ لە گەورەترین پەلامارە هەماهەنگیکریاگەیل کە وڵاتەگە لە ماوەی چەن ساڵ کەم گوزەشتە وەخوەی دیەی، هەناێ دەنگ تەقەکردن لە ناوچەیگ بەرزەوە بوی کە بنکەیگ سەربازی لەخوەی گرد نزیک باماكۆ".

نەتەوە یەکگرتگەیل داوای وەڵامیگ دەوڵەتی لەبان کارەیل تون و تیرۆر لە ناوچەی کەناراو لە خوەراوای ئەفریقا کرد دۊای پەلامارە فراوانەیل لە دۊەکە شەممەو.

قسەکەریگ وەناو نەتەوە یەکگرتگەیل لەبان پلاتفۆرم ئێکس وت: "ئەمیندار گشتی هەس وە نیگەرانی فرەیگ کەێد لەوەرانوەر راپۆرتەیل لەبارەی رۊداین پەلامارەیل لە چەن بنکەیگ لە مالی، و وە تونی ئی کارەیلە شەرمەزار کەێد".

گرووپیگ لە "ریخریاگ قاعیدە" و یاخیبۊەیل تەوارق وەرپرسیاریەتی خوەیان لەو پەلامارە راگەیانن لە دەورگرد پایتەخت باماكۆ و لە ناوچەیل بەرهەمهکاری تەڵا و شوینەیلیگ ترەک لە مالی، لە ئاڵووزییگ کە هەژمار کریەێد وە گەورەترین لە چەن ساڵیگەو.

وەرجەیە مالی یاخیبوینیگ چەکداری وەخوەی دیە لەلایەن گرووپەیل پەیوەندیدار وە "ریخریاگ قاعیدە" و "داعش"، وەگەرد یاخیبوینیگ جیاخوازانە لە باکوور.