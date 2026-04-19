كوشتن فەرماندەیگ گەورە لە حزبولڵا و نەتانیاهۆ دووپات کەێد: کەفتیمنەسە وەر تاقیکردن گەورەیگ

بنیامین نەتانیاهۆر سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە وڵاتەگەی ئی ساڵە کەفتیەسە وەر تاقیکردنیگ گەورە، لە وەختیگ میدیایەیل عیبری کوشتن فەرماندەیگ گەورە لە حزبولڵای لوبنانی دووپات کردن.

نەتانیاهۆ، لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی، وت: وەرجە زیاتر لە ساڵیگ وە کەمیگ، دەرکەفت کە ئیران کار لەبان ئامادەکردن بومبەیل ئەتۆمی ئەرا ویرانکردنمان کەێد،، و دووپات کرد کە ئەوە قسەیگ بیمانا و پڕوپاگەندە نییە.

نەتانیاهۆ وتیش: ئەگەر جویلەی ئیسرائیل وەبان ئیران نەویاتاد، وەنە تاران بومبەیل ئەتۆمی وەدەس هاوردیاد، وە ئەوەیش سەرەتای کۆتایی مەردم یەهوودی دروس کردیاد.

لەی چوارچیوە، کەناڵ 12ی عیبری، لە سەرچەوەیگ ئەمنی ئیسرائیلیەو خەوەردا لە کوشتن عەلی رەزا عەباس، فەرماندە لە حزبولڵای لوبنانی لە بنت جبێل، وەبی باسکردن وردەکارییەیلیگ زیاتر.