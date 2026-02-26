كوبا کوشتن و زەخمدارکردن 10 چەکدار کە لە ئەمریکا هاتنە پلان تیرۆری جیوەجی بکەن

شەفەق نيوز- هاڤانا

وەزارەت ناوخۆی کوبا، ئمڕوو پەنجشەممە، شکستهاوردن وە تەقەلای دزەکردن چەکدارەیلیگ راگەیان کە لە ئەمریکا وەڕی ئاوایەیل هەرێمی وڵاتەگەو هاتنە، پلان جیوەجیکردن کارەیل تیرۆری داشتنە.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: ئەو بەلەمە کە لە ویلایەت فلۆريدا توومار کریاس وە شمارەی FL7726SH، دە چەکدار لەناوی بوینە، و دویای لێکۆڵینەوە نیاز خوەیان ئاشکرا کردن کە هاتنە بچنە ناو وڵات ئەرا کارەیل تیرۆری.

وتیش: گشت ئەو بەشدارەیلە لەی رویداوە کوبی بوینە لە ئەمریکا نیشتەجیین.

دیاری کرد کە بەلەمەگە لەناو ئاو هەرێمی کوبی دویەکە چوارشەممە تەقە کردن، تا هیزەیل پاسەوان سنووری سەروە وەزارەت ناوخۆ کە پەنج کەس بوینە نواگیری کریان.

ئەو تەقەکردنە بویە مدوو کوشیان چوار لە پەلاماردەرەیل و زەخمداری شەش ترەک، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل دیاری کردن کە زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان.

وەزارەتەگە هەمیشە دەسناین وەبان چەکە و تەقەمەنیەیل ناو ئەو بەلەمە راگەیانن کە لەلایەن کناراوەیل کوبا دیاری کریان.