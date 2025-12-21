ئۆكرانيا وەخوارخستن 75 درۆن رووسی راگەینێد

شەفق نيوز- کیێڤ

چەک ئاسمانی ئۆکرانیا، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە هیزەیل وەرگری ئاسمانی 75 لە بنچینەی 97 درۆن رووسی لە پەلاماریگ ئاسمانی وەبان باکوور و باشوور و خوەرئاوا و خوەرھەڵات وڵات وەخت شەو خستنە خوارەو.

چەک ئاسمانی لە بەیاننامەیگ وت: هیزەیل رووسیا، لە وەخت شەو پەلامارەیلیگ وەبان ئۆکرانیا جیوەجی کردن، ئەوەیش وە 97 فڕۆکەی درۆن و"گيربيرا" و بڕیگیش ئەرا خەڵەتانن لە ناوچەیل ميليروفو و كۆرسك وبريمورسكو-ئەختارسك رووسیا وەگەرد هفارديسكی وتشودا لە نیمچە دوورگەی کریما وەشیانە، وەگورەی ئاژانس خەوەری نیشتمانی ئۆکرانیا "يوكرينفۆرم".

وتیش: وەلایەن یەکەیل جەنگ ئەلیکترۆنی و درۆنەیل و تیمەیل ئاگر لە چەک ئاسمانی و وەرگری ئاسمانی ئۆکرانیا نواگیری کریا.

بەیاننامەگە وتیش: لە ساعەت 8:30 شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، وەرگری ئاسمانی 75 درۆن لە باکوور و باشوور و خوەرئاوا و خوەرھەڵات وڵات خستنە خوارەو.