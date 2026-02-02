‏قەیەغەی هامشوو لە حەسەگە و قامیشلۆ ماوەی دوو رووژ لەبان یەک

2026-02-02T08:00:22+00:00

‏شەفەق نیوز - قامیشلۆ

‏هێزەیل ئاسایش ناوخوەی کورد لە سووریا، ئمڕوو دووشەممە راگەین  قەیەغەی هامشوو لە هەردوو شار حەسەکە و قامیشلۆ لە باکوور سووریا پەیڕەو کرێد، وەپای حتەیگ وەختەیل جیاواز  ئەرا هەر شاریگ.

‏هێزەیل ئاسایش ناوخوەی دیاریکردن قەیەغەی هامشوو لە شار حەسەکە ئمڕوو دووشەممە جیوەجیکرێد؛ لە ساعەت  6  شەوەکی تا ساعەت  ئیوارە وەردەوام بوود.

‏وی، شار قامشلۆ رووژ سێشەممە قەیەغەی هامشوو کەێد لە ساعەت شەش شەوەکی تا شەش ئیوارە وەپای وەخت ناوخوەیان.

