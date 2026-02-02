قەیەغەی هامشوو لە حەسەگە و قامیشلۆ ماوەی دوو رووژ لەبان یەک
2026-02-02T08:00:22+00:00
شەفەق نیوز - قامیشلۆ
هێزەیل ئاسایش ناوخوەی کورد لە سووریا، ئمڕوو دووشەممە راگەین قەیەغەی هامشوو لە هەردوو شار حەسەکە و قامیشلۆ لە باکوور سووریا پەیڕەو کرێد، وەپای حتەیگ وەختەیل جیاواز ئەرا هەر شاریگ.
هێزەیل ئاسایش ناوخوەی دیاریکردن قەیەغەی هامشوو لە شار حەسەکە ئمڕوو دووشەممە جیوەجیکرێد؛ لە ساعەت 6 شەوەکی تا ساعەت ئیوارە وەردەوام بوود.
وی، شار قامشلۆ رووژ سێشەممە قەیەغەی هامشوو کەێد لە ساعەت شەش شەوەکی تا شەش ئیوارە وەپای وەخت ناوخوەیان.