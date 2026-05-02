قەیران سزەمەنی فڕۆکەیل هەڕەشەی بەسیان سپیریت ئەمریکی کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

کۆمپانیای سپیریت ئەرا فڕین ئەمریکی، رووژ شەممە، خوەی ئامادە کەێد ئەرا وسانن پرۆسە ئاسمانییەیلی دۊای شکستهاوردنی لە دەسخستن پاڵپشتییگ حکومی.

ئاژانس "ئەسۆشێتد پرێس" وت: کۆمپانیاگە تویش رێکارەیل مایەپۊچبوین بویەسەو ئەرا دوو جار لە ماوەی کەمتر لە دوو ساڵ، لە سای بەرزەوبوین فشارە داراییەیل کە لەئەنجام بەرزەوبوین نرخەیل سزەمەنی فڕۆکەیل کەفتیەسەو، و ئەوەیش فرەترەو بوی وەمدوو دەرئەنجامەیل جەنگ لە ئیران.

ئید باستیان، سەرۆک جیوەجیکار کۆمپانیای "دێلتا ئێرلاینز"، لە سەرەتای ئی مانگە، هوشدارییگ تون دەرکرد، و دووپات کرد کە کۆمپانیایل فڕین ئەمریکی لەوەردەم دوڕیانیگ مبژوویی وسیانە، کە یا خاسەوکردن کارکردن ریشەیی یا رۊوەڕۊبوین رخداری لەناوچگن.

یەیش وەگەرد بەرزەوبوین تون لە نرخەیل سزەمەنی فڕۆکەیل تیەێد کە لەئەنجام بەرزەوبوین ئاڵووزییەیل و قەیرانەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس کەفتقەسەو.