قەتەر کۆنترۆڵکردن ئاگرەگەی "رەئس لەفان" راگەیان
شەفەق نیوز- دەوحە
وەزارەت ناوخوەی قەتەر، ئمڕوو پەنجشەممە، کۆنترۆلکردن وە تەواوی ئەو ئاگرە راگەیان کە لە ناوچەی پیشەسازی "رەئس لەفان" هیزگرد، دووپاتکرد بیجگە لەو زەرەد مادیەیلە وەر دامەزراوەیل کەفتنە هویچ زەرد گیانیگ توومارنەکریاس.
وەزارەتەگە لە پۆستیگی لەبان "ئێکس" وت " وەرگیری شارستانی وە تەواوی کۆنترۆڵ گشت ئاگرەیل رەئس لەفان پیشەسازی کپەوکردنە بی هویچ زەخمدارییگ و کارەیل سەردەوکردن و ئارامکردن شوینەگە وەردەوامە.
وتیش: گرووپ تەقەمەنی سەر وە هێز تەناهی ناوخۆ "لەخویا" ئەرکەیل خوەیان لە مامەڵەکردن وەگەرد هەر بەشیگ رخدار جیوەجی کەن.