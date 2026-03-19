‏قەتەر کۆنترۆڵکردن ئاگرەگەی "رەئس لەفان" راگەیان

2026-03-19T09:24:19+00:00

‏شەفەق نیوز- دەوحە

‏وەزارەت ناوخوەی قەتەر، ئمڕوو پەنجشەممە، کۆنترۆلکردن وە تەواوی ئەو ئاگرە راگەیان کە لە ناوچەی پیشەسازی  "رەئس لەفان" هیزگرد، دووپاتکرد بیجگە لەو زەرەد مادیەیلە  وەر دامەزراوەیل کەفتنە هویچ زەرد گیانیگ توومارنەکریاس.

‏وەزارەتەگە لە پۆستیگی لەبان "ئێکس" وت " وەرگیری شارستانی وە تەواوی کۆنترۆڵ گشت ئاگرەیل رەئس لەفان پیشەسازی کپەوکردنە بی هویچ زەخمدارییگ و کارەیل سەردەوکردن و ئارامکردن شوینەگە وەردەوامە.

‏وتیش:  گرووپ تەقەمەنی سەر وە هێز تەناهی ناوخۆ "لەخویا" ئەرکەیل خوەیان لە مامەڵەکردن وەگەرد هەر بەشیگ رخدار جیوەجی کەن.

