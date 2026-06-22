‏قەتەر.. ٥٤ زەخمدار و ١٨ گومابوین لە تەقینەوەی "راس لافان"

‏شەفەق نیووز - دەوحە

‏وەزارەتی ناوخۆی قەتەر، دویەکە دووشەممە، راگەیان شمارەی زەخمدارەیل ئەو تەقینەوە ک لە یەکێ لە کارخانەیل ناوچەی پیشەیی "راس لافان" رویدا، رەسیە 54 کەس.

‏وەزارەت ناوخۆی لە بەیاننامەیگ وت: "کۆی گشت زەخمدارەیل ئەو رویداوە ک لە یەکێ لە کارخانەیل ناوچەی پیشەیی راس لافان رویدا، بویە 54 کەس، لە وەختیگ گرووپ مینەکردن و رزگارکردن ناودەوڵەتی قەتەر سەر وە یەکەی ئەمن ناوخۆیی (لخویا)، وە هاوکاری تیپەیل وەرگری شارستانی، دەس کردنه پرۆسەی مینەکردن ئەرا 18 کەس گومابوی".

‏لە گوزەشتە ناوخۆی قەتەر ئێوارەی، رووژ یەکشەممە، وتبووی: "تەقینەوەیگ ناوخۆیی لە یەکێ لە کارخانەیل ناوچەی پیشەیی راس لافان رویدا، کە مدووی ڕووداوەگە تەکنیکی بوی".

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