قوربانی و ویرانکاری لە ئەنجام زەویلەرزەیگ داد لە ئەفغانستان

قوربانی و ویرانکاری لە ئەنجام زەویلەرزەیگ داد لە ئەفغانستان
2025-11-03T07:25:04+00:00

شەفەق نيوز- مەزار شەريف

هەفت کەس گیانیان لەدەسدان و نزیکەی 150 کەسیش زەخمدار بوین لە ئەنجام زەویلەرزەیگ وەتونی 6.3 پلە داد لە شار مەزار شەريف لە باکوور ئەفغانستان، لە وەخت زەوییگ شەوەکی ئمڕوو دووشەممە.

دەسەی جیوفیزیک ئەمریکی وت: زەویلەرزەگە لە قویلی 28 کیلومەتر نزیک ئەو شارە بوی کە شمارەی دانیشتگەیلی رەسێدە نزیکەی 523 هەزار کەس.

 سميم جوياندا، قسەکەر تەنگروی لە سمنكان، کە ناوچەیگ کویەیی نزیک مەزار شەريف وت: 150 زەخمدار و7 کوشیان توومار کریاس، وەگورەی رۆیتەرز.

دەسەگە هوشداری وە رەنگ پرتەقاڵی دا، و مەزەنە کرد قوربانی فرەیگ لەلی بکەفێد و فراوان بوود.

 حاجی زەيد، قسەکەر ناوچەی بەلخ وت: زەویلەرزەگە بەشیگ لە مەزارگەی پیرووز لە مزگەفت مەزار شەريف رمان.

سەکووەیل سۆشیال میدیا وینەیلیگ بڵاو کردن دان نشان تەقەلایەیل دراوردن کەسەیلیگ کەن کە لەژیر رمیاگەیل گیر هاتنە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon