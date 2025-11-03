قوربانی و ویرانکاری لە ئەنجام زەویلەرزەیگ داد لە ئەفغانستان

شەفەق نيوز- مەزار شەريف

هەفت کەس گیانیان لەدەسدان و نزیکەی 150 کەسیش زەخمدار بوین لە ئەنجام زەویلەرزەیگ وەتونی 6.3 پلە داد لە شار مەزار شەريف لە باکوور ئەفغانستان، لە وەخت زەوییگ شەوەکی ئمڕوو دووشەممە.

دەسەی جیوفیزیک ئەمریکی وت: زەویلەرزەگە لە قویلی 28 کیلومەتر نزیک ئەو شارە بوی کە شمارەی دانیشتگەیلی رەسێدە نزیکەی 523 هەزار کەس.

سميم جوياندا، قسەکەر تەنگروی لە سمنكان، کە ناوچەیگ کویەیی نزیک مەزار شەريف وت: 150 زەخمدار و7 کوشیان توومار کریاس، وەگورەی رۆیتەرز.

دەسەگە هوشداری وە رەنگ پرتەقاڵی دا، و مەزەنە کرد قوربانی فرەیگ لەلی بکەفێد و فراوان بوود.

حاجی زەيد، قسەکەر ناوچەی بەلخ وت: زەویلەرزەگە بەشیگ لە مەزارگەی پیرووز لە مزگەفت مەزار شەريف رمان.

سەکووەیل سۆشیال میدیا وینەیلیگ بڵاو کردن دان نشان تەقەلایەیل دراوردن کەسەیلیگ کەن کە لەژیر رمیاگەیل گیر هاتنە.