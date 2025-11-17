‏قوربانی وە لەیەکەوداین زنجیرەیی ناوەین 13 ماشین لە کۆریای باشوور

‏شەفەق نیوز ـ سیئۆل

‏ئمڕوو دووشەممە، رویداویگ لەیەکەوداین زنجیرەیی ناوەین 13 ماشین رویدا، لەناویانیش تانکەریگ بارهەڵگر، لەبان ری خێرا شار یۆنغتشیۆن کۆریای باشوور، لە ئەنجام دوو کەس مرد و چوار کەسیش زەخمداربوی.

‏ئاژانس "یونهاب" قسەیل پۆلیس راگەیان " رویداو لەیەکەوداین زنجیرەیی رویدا لەبان پەیلیگ لە نزیک ناوبڕ شيننيۆنغ لەبان ری سانغجو-يونغتشيۆن خێرا، لە دویری نزیکەی 320 کیلومەتر لە باشوور خوەرهەڵات سیئۆل لە ساعەت 3:12 شەوەکی، هنای تانکەر بارهەڵگریگ 26 تەنی کە 24 هەزار لیتر زەیت سزەمەنی جویر c هەڵگردیە دەێد لە بارهەڵگریگ کە زیاتر 25 تەن بار هاوەپی".

‏وتیش؛"لەدویای یە بارهەڵگریگ 14 تەن لەیەکەودەێد وە تانکەرەگە، بودە مدوو زنجیرە لەیەکەوداین ناوەین 7 ماشین ترەک لەناویانیش ماشین سەرنشینو بارهەڵگر".

‏شماریگ بەربەست ئاسنین وەخوارکەفت کە لەبان ئاراستە پیچەوانەگە هەڵیگردبوی و بویە مدوو "لەیەکەوداین زیاتریگ ماشین سەرنشینەیل و بارهەڵگر تانکەرەیل ترەک و بارهەڵگر کەلوپەل وە بارستایی 13 تەن، مەوقەی تەقەلای دویرەوکەفتن لەو چشتەیلە وەخوارکەفتن".

‏پۆلیس وت، "راندەی ماشینیگ و رانندەی بارهەڵگریگ گیان لەدەسدان، و چوارکەسیش زەخمداربوین لە رویداوەگە" وتیش " نزیکەی 20 سەرنشین ناو پاسەگان هویچ وەسەریان نەهاتیە".

‏وەپای پۆلیس "ئاگر لە 3 ماشین هیزگردیە، لەناویان تانکەریگ و بارهەڵگریگ وە بارستایی 14 تەن و بارهەڵگریگ شتومەک وە بارستایی 2.5 تەن باوجی لەماوەی دوو ساعەت و نیم وە تەواوی کپەوکریاس".

