قوربانی وە لەیەکەوداین زنجیرەیی ناوەین 13 ماشین لە کۆریای باشوور
شەفەق نیوز ـ سیئۆل
ئمڕوو دووشەممە، رویداویگ لەیەکەوداین زنجیرەیی ناوەین 13 ماشین رویدا، لەناویانیش تانکەریگ بارهەڵگر، لەبان ری خێرا شار یۆنغتشیۆن کۆریای باشوور، لە ئەنجام دوو کەس مرد و چوار کەسیش زەخمداربوی.
ئاژانس "یونهاب" قسەیل پۆلیس راگەیان " رویداو لەیەکەوداین زنجیرەیی رویدا لەبان پەیلیگ لە نزیک ناوبڕ شيننيۆنغ لەبان ری سانغجو-يونغتشيۆن خێرا، لە دویری نزیکەی 320 کیلومەتر لە باشوور خوەرهەڵات سیئۆل لە ساعەت 3:12 شەوەکی، هنای تانکەر بارهەڵگریگ 26 تەنی کە 24 هەزار لیتر زەیت سزەمەنی جویر c هەڵگردیە دەێد لە بارهەڵگریگ کە زیاتر 25 تەن بار هاوەپی".
وتیش؛"لەدویای یە بارهەڵگریگ 14 تەن لەیەکەودەێد وە تانکەرەگە، بودە مدوو زنجیرە لەیەکەوداین ناوەین 7 ماشین ترەک لەناویانیش ماشین سەرنشینو بارهەڵگر".
شماریگ بەربەست ئاسنین وەخوارکەفت کە لەبان ئاراستە پیچەوانەگە هەڵیگردبوی و بویە مدوو "لەیەکەوداین زیاتریگ ماشین سەرنشینەیل و بارهەڵگر تانکەرەیل ترەک و بارهەڵگر کەلوپەل وە بارستایی 13 تەن، مەوقەی تەقەلای دویرەوکەفتن لەو چشتەیلە وەخوارکەفتن".
پۆلیس وت، "راندەی ماشینیگ و رانندەی بارهەڵگریگ گیان لەدەسدان، و چوارکەسیش زەخمداربوین لە رویداوەگە" وتیش " نزیکەی 20 سەرنشین ناو پاسەگان هویچ وەسەریان نەهاتیە".
وەپای پۆلیس "ئاگر لە 3 ماشین هیزگردیە، لەناویان تانکەریگ و بارهەڵگریگ وە بارستایی 14 تەن و بارهەڵگریگ شتومەک وە بارستایی 2.5 تەن باوجی لەماوەی دوو ساعەت و نیم وە تەواوی کپەوکریاس".