قالیباف لە ئیسلام ئابادەو: بڕوا وە ئەمریکییەیل نەیریمن

شەفەق نیوز - ئیسلام ئاباد

محمد قالیباف سەرۆک پەرلەمان ئیرانی، شەفەق ئمڕوو شەممە، لە پایتەخت پاکستانەو، نەوین بڕوایی وڵاتەگەی وە لایەن ئەمریکی دووپات کرد، ئەوەیش وەرجە چەن سەعاتیگ لە دەسکردن وە گفتوگۆیەیل لەناوەین هەردگ وڵاتەگە.

قالیباف لە لێدوانەیلیگ کە تەلەفزیۆن ئیرانی بڵاوی کرد وت: ئیمە نیازپاکی دیریمن بەڵام بڕوایی نەیرێمن، و ئەزموونمان لە گفتوگۆکردن وەگەرد ئەمریکییەیل هەمیشە کەفتیەسە وەر شکست و پێشێلکردن پەیمانەیل.

وتیش: لە جەنگەگە نیشان دایمن کە ئیمەیش ئامادەیمن ئەگەر بخوازن گفتوگۆ ئەرا خەڵەتانن بیهوودە وەکار بارن، و ئەگەر لایەن ئەمریکی ئامادە بوود ئەرا رێککەفتنیگ راسگانی و داین مافەیل گەل ئیرانی ئەوە ئیمەیش ئامادەیمن.

بڕیارە ئمڕوو شەممە، گفتوگۆیەیل لەناوەین واشنتۆن و تاران دەسوەپی بکەێد، دویای ئەو ئاگربەسە کە شەوەکی زۊ چوارشەممەی گوزەشتە دەسوەپی کرد، وەختیگ تەقەکردن لەو جەنگە وسیا کە لە 28 شوبات گوزەشتەو دەس پێ کرد.

جەی دی ڤانس جیگر سەرۆک ئەمریکی سەرۆکایەتی شاند واشنتۆن ئەرا گفتوگۆیەیل لە ئیسلام ئاباد پایتەخت پاکستان کەێد، وە یاوەری ستیڤ ویتکۆف کلکریای تایبەت، و جارید کوشنەر.

لە وەختیگ محمد باقر قالیباف سەرۆک ئەنجومەن شوورای ئیسلامی، سەرۆکایەتی شاند تاران کەێد، وەگەرد عەباس عراقچی وەزیر دەیشت، و عەلی ئەکبەر ئەحمەدیان ئەمیندار ئەنجومەن وەرگری، و عەبدولناسر هیمەتی پارێزگار بانک ناوەندی.