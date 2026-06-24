‏قالیباف: ئاگربەس لە لوبنان هەر چەنە کۆتاییهاوردن وە جەنگ لەبان ئیران گرنگە

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏محەمەد باقر قالیباف سەرۆک پەرلەمان ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئاگربەس لە لوبنان لە گرنگی کۆتاییهاوردن وە جەنگ لەبان ئیران کەمتر نییە.

‏قالیباف لە لێدوانیگ رووژنامەوانی وت: "سیاسەت ئیران ئەوەسانی وەگەرد خوەی ئاسایش ناوچەگە و دەوڵەتەیل ناوچەگە مسۆگەر بکەن"، دیاریکرد وڵاتەگەی ئامادەس ئەرا دەسمیەتی وەگەرد دەوڵەتەیل ناوچەگە لەبان بنەما دەسوەردان نەکردن لە کاروبار ناوخۆیی و رێزگردن لە سەروەری.

‏یەیش لەدویای رووژیگ تێد لە خول پەنجەم دانوستانەیل ناوەین ئیسرائیل و لوبنان لەری ئەمریکا.

‏هەمیش، ئامادەسازی ئەرا ئێ دانوستانەیل ڕاستەوخۆیە کریا، کە ئەرا ماوەی سێ رووژ لە پایتەخت ئەمریکا "واشنتن" وەریوە چوود، ئەویش وەگەرد پەیوەندییەیل خەس وەزیر دەرەوەی ئەمریکا "مارکۆ ڕۆبیۆ" وەگەرد لایەن لوبنانی، وە هاوتەریب وەگەرد هەوڵەیل دیپلۆماسی کە جێگر سەرۆک ئەمریکا "جی دی ڤانس" ئەنجامی دا تا ئارای ناوەین هەردوگ وڵاتەگە بچەسپێد.

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