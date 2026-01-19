قاليباف ناڕەزایەتیەیل وە درویژەدانیگ ئەرا جەنگ ئیسرائیل وەبان ئیران زانێد

شەفەق نيوز- تەهران

محمد باقر قالیباف سەرۆک پەرلەمان ئیران، ئمڕوو دووشەممە، وت: ئی (فیتنەی دویاییە) جویر درویژەدانیگ بویە ئەرا جەنگ ئیسرائیل وەبان ئیران، دووپاتیش کرد کە وڵاتەگەی توانست شکست وەپی بارێد، لە دەسنشانکردن ئەرا ئەو ناڕەزایەتیەیل ناو وڵاتە کە لە دویادویای مانگ کانوون یەکەم ساڵ گوزەشتە دەسوەپی کرد.

قاليباف لە وتاریگ لەناو دانیشتن پەرلەمان وت: رویداوەیل ناو ئیران لە رووژەیل پەنجشەممە و جمعە، جەنگیگ تیرۆری بوی وەشیوەی داعش و وە ئامانجیگ هاوشیوەی ئامێرەیل پەیوەندیکردن (پەیجەر) لە لوبنان، وتیش: ئی فیتنەی دویاییە جویر درویژەدانیگ ئەرا جەنگ دوانزە رووژەگە بوی.

لە دانیشتن ئاشکرا وتیش: ریبەر شووڕش وە ئازایی کە جویر ئازایی ئیمام عەلیە و رخنەچگنی لە هەڕەشەیل ئەمریکا ئەرک دروسکەرەیل بڕیار لە وڵات دیاری کرد، و رز ناڕەزایەیل لە ئاژاوەگەرەیل جیاوە کرد.

قاليباف وتیش: ئیران رخداراترین خاڵە لە جیهان ئەرا تیرۆریستەیل و خیانەتکارەیل، و پولیس و بەسیج و سوپای پاسداران پارچە پارچە کریان و سزیان و لەشیان کوتکوت کریا، وەلێ چەو فیتنە کوور کردن.

وتیش: شکست دوژمن لای فیتنەی ئەمریکی ئیسرائیلیە جاریگ ترەک دەرخستن کە ئیران وەی سەرکردایەتی ئازا و دانا و وەی گەل هوشیارە کە لەناو مەیدان ئامادەس، خوەی رخداراترین خاڵە ئەرا تیرۆرستەیل و خیانەتکارەیل، ئەوەیش ناچار سەرۆک ئەمریکا کرد کاردانەوەیل لەیەکنەکردگ و لە تویڕەیی کرد.