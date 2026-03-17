قاليباف: دی دوژمن توانای ویرانکردن دامەزراوەیل سەربازی ئیران نەیرێد
شەفەق نيوز- تەهران
محمد باقر قاليباف، سەرۆک ئەنجومەن شورای ئیران، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە وڵاتەگەی گەشە وە سیستمەیل سەربازی دویای جەنگ 12 رووژەگە کرد، و دی دوژمن توانای پەلاماردان و ویرانکردنیان نەیرێد.
قاليباف وتیش: باوەڕداشتن وە توانای ویرانکردن دامەزراوەیل ئیرانی وە مووشەک هەڵەس، دووپاتیش کرد لە دیزاین سیستمەیل سەربازی ئیران ئاڵشتبوین ریشەیی وەخوەیان دینە.
وتیش: سیستمەیل وەشانن مووشەک مەیلی جەنگ 12 رووژەگە نووەو کریانە کە وە ئاسانی پەلامار وەپییان نیەڕەسێد، وتیش: ریکارەیل دوایین لە بنەمای ئەزموونەیل جەنگەیل وەرین هاتن.
قاليباف دووپاتیش کرد کە ئیران ئەمماریگ دیرێد لە مووشەک و درۆنەیلر وتیش: گەشەدان وەی تەکنەلۆژیا توانای بەرهەمکردن زویتر و خەرجیگ کەمتر وەچەو مووشەکەیل نواگیریکردن دوژمنەیلی دیرێد.
دووپاتیش کرد کە هەر ئاگربەسییگ لە بانان بایەسە گەرەنتی راسگانی لەناوی بوود کە جاریگ ترەک جەنگەگە نەکریەێد.