قاليباف: دی دوژمن توانای ویرانکردن دامەزراوەیل سەربازی ئیران نەیرێد

محمد باقر قاليباف، سەرۆک ئەنجومەن شورای ئیران، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە وڵاتەگەی گەشە وە سیستمەیل سەربازی دویای جەنگ 12 رووژەگە کرد، و دی دوژمن توانای پەلاماردان و ویرانکردنیان نەیرێد.

قاليباف وتیش: باوەڕداشتن وە توانای ویرانکردن دامەزراوەیل ئیرانی وە مووشەک هەڵەس، دووپاتیش کرد لە دیزاین سیستمەیل سەربازی ئیران ئاڵشتبوین ریشەیی وەخوەیان دینە.

وتیش: سیستمەیل وەشانن مووشەک مەیلی جەنگ 12 رووژەگە نووەو کریانە کە وە ئاسانی پەلامار وەپییان نیەڕەسێد، وتیش: ریکارەیل دوایین لە بنەمای ئەزموونەیل جەنگەیل وەرین هاتن.

قاليباف دووپاتیش کرد کە ئیران ئەمماریگ دیرێد لە مووشەک و درۆنەیلر وتیش: گەشەدان وەی تەکنەلۆژیا توانای بەرهەمکردن زویتر و خەرجیگ کەمتر وەچەو مووشەکەیل نواگیریکردن دوژمنەیلی دیرێد.

دووپاتیش کرد کە هەر ئاگربەسییگ لە بانان بایەسە گەرەنتی راسگانی لەناوی بوود کە جاریگ ترەک جەنگەگە نەکریەێد.