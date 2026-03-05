‏فەڕەنسا ری دەێد وە فرۆکەیل ئەمریکا بنکەیلی لە خوەرهەڵات ناوڕاس وەکاربارن

‏شەفەق نیوز - پاریس

‏سوپای فەڕەنسا، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان ری داسە فرۆکەیل ئەمریکی بڕیگ لە بنکەیلی لە خوەرهەڵات ناوڕاس وەکاربارن لە ناوەین ئەو جەنگە کە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیسرائیل دژ ئیران بەرپای کردنە.

‏قسەکەر دەسەی ئەرکان گشتی فەڕەنسا وە ئاژانس "فرانس پرێس" وت: " لە چوارچمگ پەیوەندیەیلیمان وەرد وڵاتە یەکگرتگەیل وەشیوەی وەختانە ری دەێمن وە فرۆکەیلی لە بنکەیلمان لە ناوچەگە بوون".

‏وتیش؛ " ئێ فرۆکەیلە هاوبەشن لە پاراستن هاوبەشەیلمان لە کەنداو".

‏ئی جموجویلەیلە لە وەخت بەرزەوبوین سەربازی لە خوەرهەڵات ناوڕاسە، بڕیگ وڵات ئەوروپی هەبوین سەربازیان لە خوەرهەڵات دەریای ناوڕاس ئەوزەڵدانە جویر ئامادەکاریگ ئەمنی ئەرا لێکەفتەیل ئەمنی بان کڕ گواستنەوەیل دەریایی یا بنکەیل سەربازی ناوچەگە.

‏

‏