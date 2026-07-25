‏فەڕەنسا.. دەسوەسەرگردن ٦ توومەتبار وە توومەت پلاندانان ئەرا وە ئامانجگردن پەرستگایگ جولەکەیل

‏شەفەق نیوز- پاریس

‏دەسەڵاتدارەیل فەڕەنسا، ئمڕوو شەمە، دەسەوەسەرکردن شەش کەس وە توومەت پەیوەنیدار وە پەلامارەیل راگەیان کە لەسەرتای ئێ مانگە پویچەوکریا، وەپای راپۆرتەیل ئامانج لەلی پەرەستایگ جولەکەیل بویە لە کویچەی سارسێل لە پاریس.

‏وەپای داواکار گشتی فەڕەنسا ئەرا رویوەرویبوین تیرۆر، ئەو شەش توومەتبارە کە ناسنامەیلیان ئاشکرانەکریاس، دویای ئەوەگ دەسگیرکریان کە لە 12ی تەممووز نزیکەی 300 کەس لە سارسێل چووڵ کریان، ئەویش دویای پەیاکردن ماشینیگ گومانلێکریاگ لە نزیک پەرەستگاگە.

‏داواکار گشتی دیاری کرد پلانەگە پەیوەنی وە "توندڕەوەیل موسڵمان"ەو هەس.

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