‏فەلەستینی رەسەنیگ سەرۆکایەتی هندۆراس گرێدە دەس

2025-12-25T08:11:42+00:00

‏شەفەق نیوز- تیگوسیگالپا

‏ئەنجومەن نیشتمانی هەڵوژاردنەیل لە هندۆراس، ئمڕوو پەنجشەممە، وە رەسمی هەڵوژاردن بازرگان پارێزگار، نصری عسفورە، کە رەچەڵەکی فەلەستینییە و کاندید پارت نیشتمانی ئۆپۆزسیۆنە، جویر سەرۆک وڵات راگەیان.

‏راوێژکار کارلۆس کاردۆنا، لە دویای کۆبوینەوەی لێژنەی هەڵوژاردنەیل وت: "راوێژکارەیل ئەنجومەن نیشتمانی هەڵوژاردنەیل هاوڵاتی نصری خوان عسفورە زەبلەح هەڵوژارد جویر  سەرۆک دەستور کۆماری هندۆراس، ئەرا ماوەی چوار ساڵ کە لە 27ی یەنایەر 2026 دەس وەپی کەێد   و لە 27ی یەنایەر 2030 کۆتایی تێد".

‏لەدویای راگەیانن ئەنجامەیل، وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا پیشوازی لە بردنەوەی عەسفورە کرد، و لەو باوەڕەس یە دەسمیەتیدەر بوود ئەرا وسانن کووچ نایاسایی  مارکۆ رۆبیۆ، وەزیر دەرەوەی ئەمریکا لە بەیاننامەیگ وت: "وە پەرۆشەوەین ئەرا کارکردن وەرد ئیدارەی ئایندە ئەو ئەرا بەهێزکردن هاوکارییە دوانەیی و هەرێمییەیل لە مژار  ئاسایش، و کۆتایهێنان وە کووچ نایاسایی ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل، و بەهێزکردن پەیوەندییە ئابورییەیل ناوەین هەردوگ وڵاتەگەمان".

