‏فەلەستینی رەسەنیگ سەرۆکایەتی هندۆراس گرێدە دەس

‏شەفەق نیوز- تیگوسیگالپا

‏ئەنجومەن نیشتمانی هەڵوژاردنەیل لە هندۆراس، ئمڕوو پەنجشەممە، وە رەسمی هەڵوژاردن بازرگان پارێزگار، نصری عسفورە، کە رەچەڵەکی فەلەستینییە و کاندید پارت نیشتمانی ئۆپۆزسیۆنە، جویر سەرۆک وڵات راگەیان.

‏راوێژکار کارلۆس کاردۆنا، لە دویای کۆبوینەوەی لێژنەی هەڵوژاردنەیل وت: "راوێژکارەیل ئەنجومەن نیشتمانی هەڵوژاردنەیل هاوڵاتی نصری خوان عسفورە زەبلەح هەڵوژارد جویر سەرۆک دەستور کۆماری هندۆراس، ئەرا ماوەی چوار ساڵ کە لە 27ی یەنایەر 2026 دەس وەپی کەێد و لە 27ی یەنایەر 2030 کۆتایی تێد".

‏لەدویای راگەیانن ئەنجامەیل، وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا پیشوازی لە بردنەوەی عەسفورە کرد، و لەو باوەڕەس یە دەسمیەتیدەر بوود ئەرا وسانن کووچ نایاسایی مارکۆ رۆبیۆ، وەزیر دەرەوەی ئەمریکا لە بەیاننامەیگ وت: "وە پەرۆشەوەین ئەرا کارکردن وەرد ئیدارەی ئایندە ئەو ئەرا بەهێزکردن هاوکارییە دوانەیی و هەرێمییەیل لە مژار ئاسایش، و کۆتایهێنان وە کووچ نایاسایی ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل، و بەهێزکردن پەیوەندییە ئابورییەیل ناوەین هەردوگ وڵاتەگەمان".

‏

‏

‏