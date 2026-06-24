فەرەنسا یەکەمین تۊشهاتن وە "ئیبۆلا" توومار کەێد
شەفەق نیوز - پاریس
وەزارەت تەندروسی فەرەنسی، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە پزیشکیگ لە ئەرکیگ مرۆیی لە کۆنگۆ گلەو خواردگە، تۊشهاتنی وە ڤایرۆس "ئیبۆلا" چەسپیاس، لە یەکەمین تۊشهاتن وە ڤایرۆسەگە لە وڵاتەگە لە ماوەی ئی بڵاوبۊن ئیسە.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ خەوەرداد کە بیمارەگە جیاوە کریاس و دەسەڵاتەیل کار کەن ئەرا شۊنگیری ئەو کەسەیلە کە تیکەڵا بۊنە، و دیاری کرد کە رخباریەگە لەبان گشت دانیشتگەیل ئەوروپا نزمە.
وەپای ریخریاگ تەندروسی جەهانی، کۆنگۆ گەوراترین شمارە لە تۊشهاتن چەسپیاگ وە "ئیبۆلا" لە ماوەی مانگ یەکەم توومار کردگە لە وەرانەور هەر بڵاوبۊنیگ ترەک ئەرا ڤایرۆسەگە، کە زیاتر لە هەزار کەس وەپی تۊش هاتنە و بۊەسە مدوو گیان لەدەسداین 267 کەس.